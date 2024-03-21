Москва, 21 марта, 2024, 15:18 — ИА Регнум. Газпромбанк вошел в состав участников Ассоциации инфраструктурных инвесторов и кредиторов. Банк планирует вносить свой вклад в развитие инфраструктуры, в том числе за счет возможности участия в формировании позиции для создания новых и развития действующих эффективных инструментов привлечения бюджетного и частного финансирования в инфраструктурные проекты, в том числе с применением механизмов государственно-частного партнерства.

Пресс-служба Газпромбанка Газпромбанк

«Создание такой структуры полностью отвечает текущим задачам по масштабному развитию инфраструктуры, которые стоят перед нашей страной. Таким образом, ведущие игроки рынка получили площадку для диалога друг с другом и органами власти для более эффективной и открытой коммуникации», — отметил первый вице-президент Газпромбанка Павел Бруссер. «Газпромбанк является одним из лидеров на рынке государственно-частного партнерства при реализации инфраструктурных проектов и выполняет в том числе интеграционную функцию между государством, инвесторами, строительными компаниями, операторами и банками», — добавляет он. Павел Бруссер подчеркнул, что в рамках участия в ассоциации банк готов делиться своим опытом и экспертизой для роста числа инфраструктурных проектов и повышения эффективности их реализации.

Ассоциация инфраструктурных инвесторов и кредиторов создана в июле 2023 года в целях объединения инфраструктурных инвесторов и кредиторов для представления и защиты общих интересов, проработки возможных механизмов опережающего развития инфраструктуры Российской Федерации. В ней участвуют профильные коммерческие и некоммерческие организации, в том числе Национальная ассоциация инфраструктурных компаний, группа компаний «Нацпроектстрой», АО «Донаэродорстрой», «Дорожно-строительная компания «АВТОБАН» и др.