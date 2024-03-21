Москва, 21 марта, 2024, 09:03 — ИА Регнум. В Москве состоялись учения по безаварийному пропуску паводка и предотвращению природных пожаров. Как рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков, в них приняли участие более 1400 человек.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

«В учениях были задействованы сотрудники пожарно-спасательного гарнизона и представители городских служб, — отметил Бирюков, — в общей сложности — более 1,4 тыс. человек». Заместитель мэра российской столицы пояснил, что в ходе учений, состоявшихся 20 марта, были проверены слаженность работы по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод и предотвращению подтоплений, готовность к пожароопасному периоду.

«В столичном регионе идет активное таяние снега, проводятся мероприятия по организации безаварийного пропуска паводка», — напомнил Петр Бирюков. Он подчеркнул, что места возможных подтоплений находятся под особым контролем.

В рамках первого этапа учений была отработана организация переправ для эвакуации людей, возведение дамб и удаление больших объемов воды с помощью спецтехники, оперативное восстановление транспортного сообщения и энергоснабжения, рассказал глава Комплекса городского хозяйства Москвы. На втором этапе учений были отработаны алгоритмы действий по предотвращению и ликвидации природных пожаров.

Заместитель мэра рассказал, что специальная группа, куда вошли пожарные, спасатели и представители городских служб, создана «на основе опыта, полученного во время участия в ликвидации природных пожаров в Рязанской области в августе 2022 года». Для группы закуплена специальная техника и оборудование.

«При необходимости этот гарнизон может быть задействован в тушении природных пожаров в соседних регионах», — подчеркнул Пётр Бирюков.