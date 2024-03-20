Москва, 20 марта, 2024, 18:45 — ИА Регнум. В павильоне «Роснефти» на ВДНХ начались Дни Республики Башкортостан. Ключевым активом компании в республике является «Башнефть».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» На ВДНХ начались Дни Башкортостана

«Башнефть» не только флагман нефтяной и нефтеперерабатывающей отрасли республики, но и социально ориентированная компания», — заявил на открытии дней Башкортостана премьер-министр правительства республики Андрей Назаров. Он отметил, что «Башнефть» активно реконструирует и развивает школы, больницы, объекты транспортной инфраструктуры, занимается строительством культурных учреждений, поддерживает массовый и профессиональный спорт.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» На ВДНХ начались Дни Башкортостана

Гости павильона «Роснефти» смогут узнать о многовековой истории края, о наскальных рисунках эпохи палеолита в пещере Шульган-Таш (Капова) и ратных подвигах воинов-башкир в борьбе с внешними врагами России.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» На ВДНХ начались Дни Башкортостана

На ВДНХ пройдут выступления артистов с музыкальными и танцевальными номерами, демонстрирующими богатую культуру башкирского народа. Гости могут примерить национальные костюмы, своими руками изготовить декоративные изделия из войлока. Всем желающим предоставлена возможность сфотографироваться в башкирской юрте.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» На ВДНХ начались Дни Башкортостана

Дни Республики Башкортостан продлятся до 24 марта включительно.