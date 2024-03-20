Киев, 20 марта, 2024, 05:51 — ИА Регнум. Экспорт украинского зерна переориентировался с западных областей Украины на порты Одесской области, написал в социальных сетях заместитель директора департамента коммерческой работы компании «Украинская железная дорога» (Укржелдорога) Валерий Ткачев.

Иван Шилов ИА REGNUM Порт в Одессе

По его словам, количество вагонов, следующих в указанном направлении, увеличилось за неделю на 17,55%. При этом показатель суточной выгрузки вагонов на этом направлении вырос на 10,64%.

Ткачев также уточнил, что незначительное увеличение объемов передачи зерновых грузов наблюдается на границах с Польшей, Словакией, Венгрией.

Как сообщало ИА Регнум, с ноября 2023 года в Польше проходят акции протеста фермеров, которые требуют прекращения импорта украинского продовольствия в ЕС. Протестующие жалуются на то, что производители с Украины занимаются демпингом, и это приводит к потерям для фермеров со всей Европы.

12 марта польские фермеры заблокировали въезд грузовиков в Польшу на четырёх направлениях границы с Украиной — «Шегини», «Ягодин», «Угринов» и «Устилуг». Из-за этого на приграничных пунктах образовалась очередь примерно в 1,5 тыс. фур.

Такие же шаги предпринимают румынские фермеры. Они также требуют от правительства роста субсидий, чтобы можно было конкурировать с украинской продукцией. Кроме того, ввозом зерна с Украины недовольны производители из Болгарии, Венгрии и Словакии.