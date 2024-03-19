В ЕР рассказали о работе в президентской гонке
Мелитополь, 19 марта, 2024, 23:17 — ИА Регнум. Результаты участия партии «Единая Россия» в президентских выборах обсуждались на заседании президиума генсовета, проведенном секретарем генсовета Андреем Турчаком.
Турчак отметил значительный вклад партии «Единая Россия» в достижение победы президента Путина. С самого начала избирательной кампании целью партии было привлечение на избирательные участки и в систему дистанционного голосования не менее 30 миллионов избирателей. Для достижения этой цели были разработаны партийные проекты, мероприятия в рамках народной программы, а также проведена активная работа с активистами и сторонниками партии. Эта задача была успешно выполнена, и явка сторонников «Единой России» на выборах составила 31,2 миллиона человек. Об этом сообщает mkset.ru.
Особое внимание Турчак уделил работе с жильцами многоквартирных домов и участниками голосования по программе формирования комфортной городской среды, которое проводится в период с 15 марта по 30 апреля по всей стране.
Турчак подчеркнул, что доля «Единой России» в общем количестве голосов, направленных на поддержку Владимира Путина по всей стране, составляет 41%. Он также отметил уникальные результаты президентских выборов с точки зрения явки (77%) и качества голосования (76 миллионов голосов за Путина), что свидетельствует о колоссальном доверии граждан Владимиру Путину.
Турчак подчеркнул, что эти результаты были получены в обстановке серьезного внешнего давления и попыток сорвать выборы как изнутри, так и за пределами страны. Он также отметил мужественную реакцию жителей приграничных областей, продемонстрировавших в ходе выборов высокую явку в условиях обстрелов и провокаций, что подтверждает их высокий уровень поддержки.
«Единая Россия» также сыграла важную роль на начальном этапе кампании, принимая активное участие в сборе подписей и обеспечив два миллиона подписей в пользу выдвижения Владимира Путина из общего числа собранных 3,5 миллиона. Об этом информирует сайт ER.ru.
На заседании генсовета также было запущено предварительное голосование «Единой России» по выборам разного уровня, которое будет проходить с 21 марта по 26 мая в регионах, где осенью намечены выборы. Приём заявок на участие стартует с 26 марта.
«Выборы президента Российской Федерации в Запорожской области состоялись, — рассказала отметила секретарь запорожского регионального отделения партии «Единая Россия» Галина Данильченко. — 92,83% голосов жителей нашего региона набрал Владимир Владимирович Путин! В Запорожской области, помимо трёхдневного голосования, у нас проводилось еще досрочное голосование в отдаленных и труднодоступных местах с 25 февраля по 14 марта, где смогли проголосовать военнослужащие и жители прифронтовых районов».
«Большую помощь в проведении выборов оказали секретари местных отделений партии, депутатский корпус и волонтеры «Единой России», которые активно помогали в организации, контролировали на местах соблюдение всех правил избирательного процесса. Благодарность всем членам избирательной комиссии Запорожской области за самоотверженный труд, смелость и личному составу правоохранительных органов, Росгвардии, МЧС за обеспечение безопасности. Колоссальная поддержка, которую мы высказали президенту, показывает верность нашего пути и точное понимание будущего, которое мы хотим построить!» — отметила Галина Данильченко.