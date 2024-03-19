Мелитополь, 19 марта, 2024, 23:17 — ИА Регнум. Результаты участия партии «Единая Россия» в президентских выборах обсуждались на заседании президиума генсовета, проведенном секретарем генсовета Андреем Турчаком.

ER.ru Выборы в Запорожье

Турчак отметил значительный вклад партии «Единая Россия» в достижение победы президента Путина. С самого начала избирательной кампании целью партии было привлечение на избирательные участки и в систему дистанционного голосования не менее 30 миллионов избирателей. Для достижения этой цели были разработаны партийные проекты, мероприятия в рамках народной программы, а также проведена активная работа с активистами и сторонниками партии. Эта задача была успешно выполнена, и явка сторонников «Единой России» на выборах составила 31,2 миллиона человек. Об этом сообщает mkset.ru.

ER.ru Выборы в Запорожье

Особое внимание Турчак уделил работе с жильцами многоквартирных домов и участниками голосования по программе формирования комфортной городской среды, которое проводится в период с 15 марта по 30 апреля по всей стране.

Турчак подчеркнул, что доля «Единой России» в общем количестве голосов, направленных на поддержку Владимира Путина по всей стране, составляет 41%. Он также отметил уникальные результаты президентских выборов с точки зрения явки (77%) и качества голосования (76 миллионов голосов за Путина), что свидетельствует о колоссальном доверии граждан Владимиру Путину.

ER.ru Выборы в Запорожье

Турчак подчеркнул, что эти результаты были получены в обстановке серьезного внешнего давления и попыток сорвать выборы как изнутри, так и за пределами страны. Он также отметил мужественную реакцию жителей приграничных областей, продемонстрировавших в ходе выборов высокую явку в условиях обстрелов и провокаций, что подтверждает их высокий уровень поддержки.

«Единая Россия» также сыграла важную роль на начальном этапе кампании, принимая активное участие в сборе подписей и обеспечив два миллиона подписей в пользу выдвижения Владимира Путина из общего числа собранных 3,5 миллиона. Об этом информирует сайт ER.ru.

ER.ru Выборы в Запорожье

На заседании генсовета также было запущено предварительное голосование «Единой России» по выборам разного уровня, которое будет проходить с 21 марта по 26 мая в регионах, где осенью намечены выборы. Приём заявок на участие стартует с 26 марта.

«Выборы президента Российской Федерации в Запорожской области состоялись, — рассказала отметила секретарь запорожского регионального отделения партии «Единая Россия» Галина Данильченко. — 92,83% голосов жителей нашего региона набрал Владимир Владимирович Путин! В Запорожской области, помимо трёхдневного голосования, у нас проводилось еще досрочное голосование в отдаленных и труднодоступных местах с 25 февраля по 14 марта, где смогли проголосовать военнослужащие и жители прифронтовых районов».

ER.ru Выборы в Запорожье

«Большую помощь в проведении выборов оказали секретари местных отделений партии, депутатский корпус и волонтеры «Единой России», которые активно помогали в организации, контролировали на местах соблюдение всех правил избирательного процесса. Благодарность всем членам избирательной комиссии Запорожской области за самоотверженный труд, смелость и личному составу правоохранительных органов, Росгвардии, МЧС за обеспечение безопасности. Колоссальная поддержка, которую мы высказали президенту, показывает верность нашего пути и точное понимание будущего, которое мы хотим построить!» — отметила Галина Данильченко.