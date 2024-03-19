Херсон, 19 марта, 2024, 22:14 — ИА Регнум. Под председательством секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака состоялось заседание президиума генсовета. Обсуждались итоги участия партийного актива в выборах президента.

ER.ru Выборы в Херсонской области

В начале своего выступления Андрей Турчак отметил огромный вклад, внесенный партией «Единая Россия». Он напомнил, что в начале избирательной кампании стояла цель — привести на избирательные участки и через дистанционное электронное голосование около 30 млн сторонников партии. «Под эту задачу мы настроили все наши партийные проекты, мероприятия по народной программе, работу с нашим активом и сторонниками. Задача выполнена. Явка партийных сторонников на президентских выборах составила 31,2 миллиона человек», — сообщил Андрей Турчак.

ER.ru Выборы в Херсонской области

Турчак отметил и проводимую работу с жителями многоквартирных домов и участниками голосования по программе формирования комфортной городской среды, которая проходит по всей стране с 15 марта по 30 апреля. Об этом пишет mkset.ru.

По данным Турчака, от общего количества голосов, отданных за Владимира Путина, вклад «Единой России» превышает 41%.

Максимальный результат получен и по явке, и по качеству голосования. За Владимира Путина было отдано 76 млн голосов. «Это говорит о колоссальном доверии граждан Владимиру Путину», — сказал Турчак.

ER.ru Выборы в Херсонской области

Секретарь генсовета отметил, что такие результаты были получены, невзирая на внешнее давление и попытки сорвать выборный процесс как внутри, так и за пределами страны.

Как пишет сайт ER.RU, Андрей Турчак отметил вклад жителей Белгородчины, Брянщины, Курской, Воронежской областей и новых регионов, где, несмотря на продолжающиеся обстрелы и провокации со стороны противника, была зафиксирована высокая явка.

Он напомнил, что партия сыграла огромную роль и на старте избирательной кампании. Из 3,5 млн подписей 2 млн были собраны единороссами.

ER.ru Выборы в Херсонской области

В ходе заседания генсовета был дан старт предварительному голосованию «Единой России», которое пройдёт с 21 марта по 26 мая в российских регионах, а осенью пройдут выборы разного уровня. Подать заявки на участие можно с 26 марта.

«Гордость, смелость, радость, храбрость, уверенность, убежденность, патриотизм, истинная вера в Россию и президента! Вот как проходили выборы в Херсонской области, — рассказал сенатор РФ, секретарь херсонского регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Кастюкевич. — В населенных пунктах, которые находятся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, такой понятный для каждого россиянина процесс выборов обретает совершенно иной смысл и формы. Сколько было запугиваний мирных жителей со стороны киевских боевиков. Дроны со взрывчаткой, бомбы в урнах, хаймерсы и бесконечные фейки и угрозы в социальных сетях. Но весь террор, который обрушился на жителей Херсонщины со стороны ВСУ, возымел обратный эффект. Люди массово шли на участки и голосовали. По итогам голосования 88,12% жителей Херсонской области проголосовали за Владимира Путина! А общая явка с учетом досрочного голосования составила 83,87%».

ER.ru Выборы в Херсонской области

«Спасибо тем, кто обеспечивал избирательный процесс, — работникам избирательных комиссий, — отметил он. — Хрупкие женщины с невероятной силой характера и воли, для которых служение Родине и своему делу важнее всего на свете. Все дни в Херсонской области проходило надомное голосование, работали выездные бригады, которые предоставляли возможность голосовать маломобильным и пожилым гражданам. «Единая Россия» здесь мобилизовала весь свой ресурс: активисты, сторонники, члены партии, первичные отделения — каждый был участником процесса. Депутаты областной думы посещали избирательные участки, общались с людьми и видели, как был организован процесс, что никаких нарушений выявлено не было. Напротив, везде была атмосфера праздника! Высокая явка на президентских выборах в Херсонской области наглядно показала единение народа, который смело идет вперед, сам выбирает свое будущее, которое неизменно ведет к победе на всех фронтах!»

ER.ru Выборы в Херсонской области

«Мы вместе с жителями Херсонщины уверены в победе своего президента, потому что именно он ведет за собой нацию», — резюмировал Игорь Кастюкевич.