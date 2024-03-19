Москва, 19 марта, 2024, 16:46 — ИА Регнум. Московский производитель RFID-продукции ISBC в конце 2023 года получил льготный заем от города на приобретение оборудования. Поддержка от города позволит компании увеличить объемы производства, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Пресс-служба КЭПиИЗО Владимир Ефимов

«Столица предлагает широкий пул как финансовых, так и нефинансовых мер поддержки для промышленных предприятий столицы. Например, московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства предоставляет компаниям льготные займы на развитие экспорта, закупку оборудования, приобретение прав на результаты интеллектуальной собственности. Так, один из ведущих производителей RFID-продукции в конце 2023 года получил от города заем в размере около 200 миллионов рублей на закупку высокотехнологичного оборудования, которое позволит увеличить объемы производства», — рассказал Владимир Ефимов.

Микроэлектронику в Москве производят более 60 предприятий, на которых трудятся более 20 тысяч сотрудников. Они выпускают микросхемы, полупроводниковые приборы, резисторы, конденсаторы и другие изделия.

«Московские производители микроэлектроники в прошлом году нарастили выпуск на 25,2 процента. Развитие обусловлено во многом поддержкой со стороны города. Например, в 2023 году предприятиям был выдан рекордный объем займов — более 1,2 миллиарда рублей», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский. Он добавил, что город предлагает и другие финансовые меры. В частности, в 2019 году производитель продукции для радиочастотной идентификации ISBC получил от Фонда льготный инвестзаем в размере 100 миллионов рублей. «Его досрочно погасили, что дало возможность направить освободившиеся ресурсы в развитие предприятия и увеличение производственных мощностей», — отметил министр.

Компания ISBC выпускает бесконтактные и контактные смарт-карты, RFID-брелоки и браслеты, платежные NFC-таблички, инновационную бумагу, электронные ушные метки для сельскохозяйственных животных, шприцы c микрочипом для подкожного чипирования животных и другую продукцию.

В 2023 году ISBC запустила производство RFID-медальонов для домашних питомцев в виде небольшого брелока со встроенной NFC-меткой. Устройство с чипом содержит ссылку на личную карточку животного с указанием клички и пола питомца, а также контактов хозяина. Для считывания информации достаточно отсканировать метку, что может сделать любой владелец смартфона, когда найдет потерявшееся животное. Медальон позволяет оперативно узнать данные владельца питомца и сообщить ему об обнаружении.

Фонд предоставляет займы от 1 до 300 миллионов рублей на срок не более пяти лет. С их помощью можно приобрести новое оборудование, оплатить расходы на опытно-конструкторские работы (ОКР), приобрести права на результаты интеллектуальной деятельности и закупить сырье и материалы для производства. Мера поддержки востребована в радиоэлектронной, фармацевтической, машиностроительной и других отраслях.