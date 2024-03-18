Симферополь, 18 марта, 2024, 19:11 — ИА Регнум. Малые и средние предприятия Крыма и Севастополя получили финансовую поддержку общим объемом 35,1 млрд рублей в период с 2020 по 2024 год в рамках Национальной гарантийной системы. Помощь от государства получили более 3 тыс. предприятий и самозанятых, зарегистрированных в этих двух регионах, рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«К сегодняшнему дню малый и средний бизнес Крыма и Севастополя интегрирован в российскую экономику. Предприниматели этих регионов активно используют государственные меры поддержки для развития», — сообщил Александр Исаевич. — Общая сумма, предоставленная местным представителям МСП в рамках НГС, за четыре года достигла 35,1 млрд рублей. Получателями поддержки стали суммарно более 3 тыс. предприятий и ведущих свой бизнес в режиме налога на профессиональный доход». По словам Александра Исаевича, Корпорация МСП продолжает развивать инструменты поддержки с тем, чтобы расширить охват мер и повысить эффективность их использования.

В число ведущих отраслей, представители которых привлекли наибольшие объемы финансовой поддержки в рамках НГС, вошли строительство (9,9 млрд рублей, 175 предприятий), торговля (9,3 млрд, 1605 предприятий) и обрабатывающие производства (4,7 млрд рублей, 210 МСП). Также в число отраслей-лидеров вошли сельское хозяйство (2,8 млрд рублей, 86 предприятий) и научно-техническая деятельность (1,2 млрд, 141 предприятие).

В текущем году в рамках господдержки предпринимателей Крыма и Севастополя Корпорация МСП выделила специальный лимит «зонтичных» поручительств с повышенным уровнем покрытия риска. В I полугодии 2024 года лимит по «зонтичным» поручительствам для этих двух субъектов РФ составляет 4 млрд рублей. С учетом того, что поручительства покрывают до 50% суммы кредита, МСП под них смогут привлечь не менее 8 млрд рублей.

Поддержка бизнеса в Крыму и Севастополе оказывается в рамках нацпроекта «Малое и средне предпринимательство». Его инициировал президент Владимир Путин, реализацию курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.