Москва, 15 марта, 2024, 09:21 — ИА Регнум. В Москве построят 12 объектов по программе создания мест приложения труда. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр российской столицы Сергей Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

«Одобрили планы строительства 12 объектов по программе создания мест приложения труда», — написал глава города. Собянин подчеркнул, что реализация этих проектов создаст более 11,5 тысячи рабочих мест.

В числе одобренных объектов — многофункциональный офисно-торговый центр на улице Тагильская, общественно-деловой центр и офисные помещения на улице Алексея Свиридова, промышленно-производственный объект на Новосходненском шоссе возле станции «Молжаниново» МЦД-3 и другие.