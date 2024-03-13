Кызыл, 13 марта, 2024, 12:49 — ИА Регнум. Самолёт Ан-2 авиакомпании «Тува Авиа» по технической причине вернулся в аэропорт Кызыла после вылета. Об этом 13 марта сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Эрик Романенко/ТАСС

«По предварительной информации, сегодня воздушное судно Ан-2 авиакомпании «Тува Авиа», выполнявшее служебный рейс по маршруту Кызыл — Кунгуртуг, по технической причине вернулось в аэропорт вылета», — говорится в сообщении.

Отмечается, что борт отстранён от эксплуатации до выяснения обстоятельств.

Кроме того, ведомство сообщило, что 12 марта из-за технической неисправности более чем на сутки был задержан вылет самолёта по маршруту Кунгуртуг — Кызыл.

Как сообщало ИА Регнум, 11 марта самолёт Ан-12, следовавший рейсом из Нижневартовска, из-за технической неисправности совершил нештатную посадку на аэродроме в Комсомольске-на-Амуре. Посадка прошла благополучно, обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. В Следственном комитете заявили, что проводится доследственная проверка.