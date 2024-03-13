Москва, 13 марта, 2024, 12:50 — ИА Регнум. Эксперты группы «Аквилон» проанализировали объем благоустройства в 13 новых проектах бизнес-класса в границах старой Москвы, которые вышли в открытую продажу с января 2023 г. по конец февраля 2024 г. Сейчас в них реализуется более 3,2 тыс. квартир площадью свыше 646 тыс. кв. м. Средний процент благоустройства от общей площади застройки в исследованных проектах составил 59%.

Группа «Аквилон» INDY Towers

Доля обустроенных зеленых пространств в данных жилых комплексах значительно варьируется: от 11% до 87% в общей площади застройки. При этом благоустройство, занимающее свыше 70% территории, представлено всего в пяти проектах, включая первый объект бизнес-класса от группы «Аквилон» в Москве — INDY Towers.

«Благоустройство в наших проектах занимает более 50% территории. Таким образом мы реализуем в жизнь одну из наших основных продуктовых концепций — «Э4», где один из «Э» — это экология. Группа «Аквилон» озеленяет пространства своих жилых комплексов больше, чем того требуют нормативы. Мы уделяем этому моменту особенное внимание еще и потому что понимаем его значение для создания максимально комфортной среды для наших жителей. На примере INDY Towers мы видим, что клиентам сегодня это действительно важно — по нашим наблюдениям, благоустройство входит в топ-3 факторов, почему покупатели выбирают наш проект среди локальных конкурентов», — отметил руководитель направления развития продаж группы «Аквилон Москва» Михаил Рогатых.

Благоустройство в INDY Towers займет 1,66 га — 74% от суммарной площади застройки в 2,25 га. Озеленение составит 0,58 га. На приватной закрытой территории появятся три концептуальных тематических сада, созерцательный водный маршрут с искусственным водоемом, городские гостиные с навесами и уличной мебелью и уникальный для московских жилых комплексов объект благоустройства — авиарий объемом в 700 куб. м для певчих птиц и тропических растений.

Группа «Аквилон» INDY Towers

Группа «Аквилон» работает на российском строительном рынке с 2003 г. За 20 лет компания построила и сдала точно в срок более 200 объектов недвижимости общей площадью свыше двух млн кв. м: жилые дома, детские сады и школы, многофункциональные торгово-развлекательные центры, офисные и гостиничные комплексы. Основной бизнес федерального девелопера сконцентрирован в пяти регионах страны: Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Архангельск и Северодвинск. Группа «Аквилон» входит в топ-20 крупнейших застройщиков страны, по данным Единого ресурса застройщиков.

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