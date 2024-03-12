Волгоград, 12 марта, 2024, 18:51 — ИА Регнум. Волгоградский колледж управления и новых технологий им. Юрия Гагарина прокомментировал ИА Регнум скандал с увольнением педагога Алексея Жданова. Ранее журналистам Жданов пожаловался, что его вынудили уволиться из-за фотографии кактуса в рабочем чате. У учебного заведения иная версия случившегося.

из архива Алексея Жданова

По словам директора колледжа, Алексей Жданов написал заявление об увольнении по собственному желанию. Руководство учебного заведения не проводило в отношении него проверок.

«Заявление передал электронным способом. Он не позвонил, не пришёл лично ни ко мне, как к директору, ни к заместителям. Перед увольнением не высказал никаких претензий — его заявление удовлетворено. События в рабочем чате представлены с одной стороны, и не являлись основанием для публичного осуждения сотрудника или дисциплинарных разбирательств, как было представлено в СМИ. На мой взгляд, уволиться и плохо говорить о коллективе, — это вещи, недостойные преподавателя», — сказал ИА Регнум директор Сергей Лиховцов.

По его словам, любые разногласия в коллективе надо решать в рабочем порядке, однако Жданов отказался. В колледже Алексей, по словам директора, работал по совместительству, и это не было его основной работой.

«Честь и достоинство коллектива задевают высказываниями в адрес педагогических и руководящих работников, поставив всех перед фактом публикации, при этом в публичное пространство выносится ложная информация», — добавил Лиховцов.

Ранее преподаватель Алексей Жданов рассказал, что хотел поздравить коллег с 8 Марта и похвастаться своим кактусом. После публикации фотографий преподавателя удалили из всех рабочих чатов и три дня не объясняли причину такого решения. По словам Жданова, ему поставили ультиматум: явиться на беседу в колледж или уволиться по собственному желанию. Он написал заявление.

По словам Алексея, он до последнего не понимал, что происходит и в чём проблема. Руководство колледжа на его вопросы не отвечало.

«Я открыл галерею, все скрины прислал заведующей, спросил: «Подскажите, пожалуйста, что вам не понравилось?» Она ответила: «Я поэтому просила вас прийти, у вас, значит, кактус провокационный». Тут меня бомбануло. До меня дошло, что три дня это все было из-за фотки вот этого кактуса. Три дня со мной не общались и не могли сформулировать причины беседы, для которой я должен там куда-то явиться, оказывается, оно вон почему. Кто бы мог подумать», — цитирует Жданова «Газета.ru».

Преподаватель добавил, что не планирует никуда обращаться в связи со случившемся, так как «оно того не стоит».