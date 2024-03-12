Лондон, 12 марта, 2024, 15:04 — ИА Регнум. Министерство обороны Великобритании приняло решение направить эсминец HMS Diamond в район Красного моря и Аденского залива. Судно будет обеспечивать безопасность судоходства в регионе, сообщил глава военного ведомства королевства Грант Шэппс.

Rob Arnold/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Эсминец HMS Diamond

«Британия остаётся на переднем краю, вместе с международным сообществом отвечая на нападения, осуществляемые хуситами на коммерческие суда», — рассказал глава Минобороны Британии.

Также он в своей речи подчеркнул, что 6 марта в результате атаки на балкер True Confidence в Аденском заливе у берегов Йемена погибли двое моряков.

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