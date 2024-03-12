Москва, 12 марта, 2024, 13:40 — ИА Регнум. Девять московских предприятий получили от правительства Москвы льготные займы на 1,2 млрд рублей по итогам 2023 года. Это стало рекордной суммой с начала действия программы поддержки. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономический политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Stroi.mos.ru Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы

«В прошедшем году поддержку в виде льготных займов от города получили девять компаний на общую сумму более 1,2 миллиарда рублей. Выделенные деньги позволят предприятиям модернизировать оборудование, расширить экспортную деятельность, внедрить новые высокотехнологичные решения и повысить качество продукции», — отметил Ефимов. Льготные займы выдает столичный Фонд поддержки промышленности. Эта мера доступна всем промпредприятиям, выпускающим как товары первой необходимости, так и высокотехнологичную продукцию для ряда отраслей. Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства даёт предприятиям льготные займы на сумму до 300 млн рублей, отметил глава столичного департамента инвестиционной промышленной политики Владислав Овчинский.

«Фонд предлагает восемь инструментов — на подключение объекта инфраструктуры к сетям инженерно-технического обеспечения, приобретение нового оборудования, сырья, материалов и комплектующих, развитие экспорта и на другие цели», — отметил он. Например, фонд одобрил заём в 200 млн рублей московскому производителю RFID-продукции.

Продукцией компании пользуются более 50 млн россиян для идентификации животных и предметов, а также производства карт, брелоков и браслетов, таких как социальная карта москвича, «Москвенок» и ЕМИАС. Также предприятие изготавливает пластиковые корпуса с фирменным дизайном для карты «Тройка».

Московскому производителю медицинского оборудования фонд одобрил заём на 200 млн рублей. Эти средства будут направлены на закупку сырья, материалов и комплектующих для выпуска продукции, частично или полностью идущей на экспорт. Это предприятие производит и обслуживает аппараты искусственной вентиляции легких и наркозно-дыхательную технику. С 2020 года оно является резидентом особой экономической зоны «Технополис Москва».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии особой экономической зоны «Технополис Москва».