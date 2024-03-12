Москва, 12 марта, 2024, 13:24 — ИА Регнум. На электронной торговой площадке по купле-продаже вторичных материальных ресурсов Российского экологического оператора состоялась первая сделка с применением инструмента смарт-контрактов. Сделка состоялась при поддержке Сбера, который обеспечил её безопасность. Сервис «Безопасная сделка» Сбера позволяет удерживать средства до продажи лота, гарантируя безопасность сделки как для продавца, так и для покупателя.

Pixabay.com Подписание контракта

Покупателем и продавцом выступили компании «Лоскутпром» и «Экомир». Производитель готовых текстильных изделий, в том числе ветоши, приобрёл бывшую в употреблении одежду, сбором и переработкой которой занимается «Экомир».

«Благодаря новому сервису Сбера, в основе которого лежит технология смарт-контрактов, обеспечивается прозрачность расчётов и гарантируется их безопасность для обеих сторон», — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. «Средства покупателя сначала поступают на номинальный счёт и замораживаются, а зачисляются на счёт продавца только после подтверждения от платформы РЭО», — пояснил он. По его словам, процесс стопроцентно отсеивает недобросовестных контрагентов и повышает доверие участников рынка друг к другу.

Генеральный директор РЭО Денис Бугаев рассказал, что принцип работы «Безопасной сделки» аналогичен принципу работы эскроу-счетов. «Пока контрагент не выполнит обязательства, средства будут храниться в банке. ЭТП призвана стать удобным инструментом экономики замкнутого цикла для всех игроков нашей отрасли, а также смежных сфер», — сказал он.