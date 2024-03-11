Москва, 11 марта, 2024, 21:57 — ИА Регнум. Бывший глава администрации города Балаклея в Харьковской области приговорён к 14 годам лишения свободы за поддержку России, сообщила 11 марта Служба безопасности Украины (СБУ) в своём Telegram-канале.

В сообщении отмечается, что экс-глава Балаклеи был задержан в Купянске. При этом имя задержанного не называется.

СБУ отмечает, что у задержанного конфисковано имущество в виде недвижимости площадью 200 кв. м., а также внедорожник. Ему предъявлено обвинение по уголовной статье «Коллаборационная деятельность».

Как передавало ИА Регнум, ранее украинские власти заочно предъявили обвинение в коллаборационизме спикеру парламента Донецкой Народной Республики, герою ДНР Артёму Жоге. Поводом для обвинений стал тот факт, что Жога занимает должность председателя Народного совета ДНР. Также в СБУ указали на его участие в рядах ополчения ДНР и руководство подразделением «Спарта» вместо сына Владимира.

Ведомство также напомнило, что герой ДНР уже приговорён заочно к 12 годам тюрьмы за якобы участие в террористической организации и незаконных вооружённых формированиях.