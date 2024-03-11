Бенгази, Ливия, 11 марта, 2024, 18:02 — ИА Регнум. Русский язык будут изучать студенты университета Бенгази в Ливии. Преподавателей и студентов из России готовы принять здесь в конце года. Среди учащихся ливийского вуза растет интерес к российской культуре и истории.

Пресс-служба университета Бенгази Университет Бенгази

Как рассказал ректор вуза Эззэддин Юнис Эддресси, комплекс университета в Бенгази будет сдан к концу года. «Очень рассчитываем на сотрудничество с вузами РФ, — отметил он. — Даже если не получится привезти сюда российских преподавателей, мы обратимся к коллегам из Египта, у которых есть большой опыт преподавания, в том числе русского языка».

Ожидается, что русский будет преподаваться в вузе как один из официальных мировых языков. Важным шагом было бы обеспечение учебных заведений российскими учебниками и иной материально-технической базой.

Пресс-служба университета Бенгази Ректор вуза Эззэддин Юнис Эддресси

Россия оказывает значительное дипломатическое влияние для установления прочного мира и восстановления целостности Ливии. Восстанавливаются утраченные экономические, культурные и образовательные контакты.

Открытие современного университета в Бенгази должно состояться до конца этого года. Его восстановление начали по личному поручению фельдмаршала Халифа Хафтара. Вуз не прекращал работу даже во время горячей фазы вооруженного противостояния.

Образование в Бенгази классическое. В вузе обучаются четыре года, юноши и девушки учатся вместе. Граждане Ливии могут получать высшее образование в университете бесплатно.

Пресс-служба университета Бенгази В университете Бенгази

При университете есть департамент международного сотрудничества. Подписаны и реализуются соглашения о сотрудничестве с некоторыми европейскими и арабскими вузами. Пока в этом списке российских учебных заведений нет, но в Бенгази рассчитывают, что эта ситуация временная. Ведь в стране есть большой запрос на изучение русского языка.

«У нас есть языковой факультет, где обучаются французскому, итальянскому, английскому языкам. Хотелось бы, чтобы туда добавился русский язык. Русский язык является очень важным, и некоторые наши студенты получили гранты и обучаются сейчас в РФ. Скоро они получат магистерскую степень. Будем надеться, что сотрудничество вузов Бенгази с российскими вузами выйдет на новый уровень», — заявил ректор вуза Эззэддин Юнис Эддресси.

Пресс-служба университета Бенгази Декан факультета языков Нувара Имссалем

В свою очередь университет Бенгази может стать популярным местом для обучения российских студентов и повышения квалификации преподавателей-арабистов.

Ожидается, что сотрудничество российских и ливийских университетов будет способствовать развитию современных технологий и науки, укреплению партнерских связей двух стран.