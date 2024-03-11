Тверь, 11 марта, 2024, 14:36 — ИА Регнум. Губернатор Тверской области Игорь Руденя, председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин и депутат Владимир Васильев посетили сегодня, 11 марта, новые школу и поликлинику, машиностроительное предприятие в Твери. Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, новая школа на 1224 места, которая открылась в микрорайоне «Радужный», построена в рамках национального проекта «Образование».

Пресс-служба правительства Тверской области Игорь Руденя и Вячеслав Володин посетили детскую поликлинику в Твери

Вячеслав Володин, Игорь Руденя и Владимир Васильев осмотрели школу и посетили урок «Разговоры о важном», где учащиеся общались с участниками специальной военной операции. В актовом зале состоялась трансляция фильма «Василёк», посвященного СВО.

В центре образования созданы все условия для обучения и всестороннего развития детей: лабораторные кабинеты, лингафонный и компьютерные классы, столовая, актовый зал, два спортзала и два бассейна, уличный спортивный комплекс с футбольным полем. Есть школьный кванториум, оснащенный оборудованием для обучения детей программированию и робототехнике. В блоке начальной школы, помимо учебных классов, игровые комнаты. В учреждении обеспечены видеонаблюдение, пункт охраны, действуют громкая связь, охранная и пожарная сигнализации.

Всего с 2018 года благодаря нацпроекту «Образование» в Верхневолжье построено шесть школ более чем на 4600 мест. В 2024 году в Тверской области планируется ввести еще три школы на 650 мест.

«Благодарны президенту Владимиру Владимировичу Путину за национальный проект «Образование», в рамках которого запланировано решение о строительстве в стране до 2030 года дополнительно не менее 150 школ. Планируем принять участие в этой программе», — сообщил по итогам осмотра центра образования Игорь Руденя.

Рядом со школой расположена новая детская поликлиника, построенная по нацпроекту «Здравоохранение». Вячеслав Володин, Игорь Руденя и Владимир Васильев осмотрели учреждение, которое уже завтра откроет свои двери для пациентов, осмотрели кабинеты, пообщались с работающими в поликлинике врачами. Ввод поликлиники позволит повысить доступность первичной медико-санитарной помощи для детского населения Заволжского района Твери. За учреждением закреплено порядка 10 тысяч детей. «За последние три месяца это уже четвертая новая поликлиника, открытая в нашем регионе. В 2024–2025 годах планируем открытие еще четырех медицинских центров», — сообщил губернатор Тверской области.

Новое современное учреждение привлекло специалистов из других регионов. В частности, здесь трудоустроены медики из Подмосковья, Орловской области. Кроме того, планируют прийти выпускники-целевики. Общий штат составит более 80 сотрудников.

В поликлинике созданы педиатрическое, консультативно-диагностическое отделения, отделения восстановительного лечения и реабилитации, рентгенологии. Обустроены кабинеты неотложной помощи, коррекции зрения, создана современная лаборатория. Отдельно выделен хирургический блок, игровая зона, комнаты для кормления детей, фильтр-боксы с отдельным входом для детей с признаками инфекционных заболеваний.

Вячеслав Володин, Игорь Руденя и Владимир Васильев посетили также Тверской механический завод электротранспорта (ОП «ТМЗЭТ»), где ознакомились с технологическим процессом, осмотрели вагоны. Вячеслав Володин напомнил, что вопросы развития общественного транспорта в регионах определены президентом РФ в послании Федеральному собранию. «В послании президент чётко поставил задачу: надо обязательно сделать все для того, чтобы новая техника поступила в города, заменила устаревшую. Практически во всех городах, где работают трамваи, троллейбусы, огромный износ техники», — сказал спикер Государственной думы РФ.

ОП «ТМЗЭТ» является одной из производственных площадок ООО «ПК Транспортные системы», которая входит в число ведущих российских разработчиков и производителей современного инновационного городского электротранспорта.