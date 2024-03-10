Лондон, 11 марта, 2024, 00:59 — ИА Регнум. Администрация мужской тюрьмы HMP Dartmoor в британском городе Принстауне в течение нескольких месяцев перевела 194 заключенных и закрыла 184 камеры после обнаружения в учреждении радиоактивного газа радона. Об этом 10 марта сообщил телеканал Sky News.

Falkenpost Тюрьма

Радоновое загрязнение обнаружили в ноябре 2023 года. В учреждении назвали переселение заключенных временной мерой. В настоящее время продолжаются работы по снижению уровня радона в помещениях.

В сюжете Sky News говорится, что чаще всего радон встречается в районах с высокой концентрацией гранита, таких как Дартмур. Именно на его территории находится тюрьма, в которой зафиксировали опасную концентрацию радиоактивного газа.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2019 года телеканал YTN распространил и информацию о том, что в Южной Корее в водяных матрасах марки нашли радон. В ходе проверки оказалось, что компания-производитель ещё в 2014 году закупила в Китае материал, из которого изготовили 38 тысяч матрасов.