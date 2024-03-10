Киев, 10 марта, 2024, 07:36 — ИА Регнум. Компании из Турции, Германии, Австрии и Дании начали работы по восстановлению инфраструктуры Украины. Об этом в субботу, 9 марта, сообщило агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Немецкие и австрийские компании планируют предприятия в сфере инфраструктуры и обороны… ожидаются рабочие группы для «предпроектного планирования», в то время как Дания на данный момент пожертвовала 120 миллионов евро на восстановление судостроительного центра в Николаеве», — говорится в материале.

По информации источника, турецкие компании восстанавливают мосты и дороги, а также поставляют генераторы и мобильные больничные пункты, рассчитывая заработать на более крупные контракты, когда возрастёт конкуренция.

При этом отмечается, что продолжающиеся военные действия могут помешать реализации этих планов, поскольку некоторые объекты рискуют попасть под удар.

Как передавало ИА Регнум, в том же материале Bloomberg со ссылкой на данные Европейского инвестиционного банка сообщило, что для восстановления Украины потребуется по меньшей мере сумма, превышающая 1 триллион долларов. При этом авторы материала отметили, что с поправкой на инфляцию указанная сумма в пять раз превышает выделенные США средства на реализацию плана Маршалла, направленного на восстановление европейской экономики и промышленности после Второй мировой войны.

При этом в середине февраля Европейская комиссия представила материалы, посвящённые оценке ущерба, согласно которым восстановление Украины после завершения конфликта с Россией обойдётся в 452,8 миллиарда евро. Год назад Еврокомиссия оценивала эти потребности в 383 миллиарда евро.