Москва, 8 марта, 2024, 21:15 — ИА Регнум. Международный женский день отпраздновали сегодня на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» На ВДНХ отпраздновали 8 Марта

Слушателям лекции «Нефть и красота» в павильоне «Роснефти» рассказали о вкладе женщин-ученых в развитие нефтяной промышленности, об истории открытия нефти, ее применении в древности, а также о месте нефти в настоящем. Многие бытовые предметы, в том числе одежда, косметика и даже лекарства, сделаны из продуктов переработки нефти.

Представитель Центра полногеномного секвенирования Светлана Левандовская рассказала о роли генетики в женском здоровье. Гости павильона узнали о национальной генетической инициативе «100 000+Я», которая реализуется при поддержке «Роснефти».

Сегодня же в павильоне «Роснефти» состоялась открытая дискуссия «Совмещение традиционной роли женщины-матери и профессиональной карьеры». В мероприятии приняли участие женщины-политики, представительницы общественных, благотворительных и коммерческих организаций. Они поделились опытом самореализации и построения карьеры, а также секретами семейного счастья.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» На ВДНХ отпраздновали 8 Марта

Нутрициолог провела лекцию «Фундамент женского здоровья. Баланс красоты и стройности». Она объяснила, как выстроить полезный рацион питания для женщин, и разоблачила популярные мифы о еде.

Гости площадки «Роснефти» также поучаствовали в различных мастер-классах, квизах с призами от компании и увидели выступления творческих коллективов, которые продолжаются в рамках тематических Дней Ханты-Мансийского автономного округа — Югра в павильоне в период с 5 по 10 марта.