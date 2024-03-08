Москва, 8 марта, 2024, 14:50 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы России писали про лимузин-подснежник, свадебный автобус и розыски Мойдодыра. Самое интересное — в нашей подборке.

Цитата из фильма Том Харди в фильме «Воин» режиссёра Гэвина ОʼКоннора

Центральный федеральный округ

В Подмосковном Щелково кот залез на березу, но не смог спуститься самостоятельно. Его полезла спасать девушка, и тоже застряла. «Стали ждать помощи вдвоем», — пишет «Рай и МКАД». Снимали их с помощью автовышки.

В Белгородской области решили, что семьям при рождении пятого ребенка мало подарков, и дополнили их фруктовыми деревьями: теплицами и саженцами. Семья будет ухаживать за деревьями и получать свежие фрукты. «Чем больше мер поддержки, тем лучше. А фрукты лишними не бывают», — полагает «Белгородчина».

В Новомосковске Тульской области подтаял снег и под ним жители увидели… брошенный лимузин. Говорят, его оставили на обочине еще в начале зимы, передает «Тула. Происшествия». Теперь ищут владельца столь необычной находки.

Один из новых трамваев в Курске получит персональное имя: его назовут Сонечкой в честь девочки, которая была в числе первых пассажиров. «Курский пост» пишет, что в день поездки у девочки к тому же был день рождения: ей исполнилось два года.

Забавная история с общественным транспортом случилась сразу в двух регионах: в Оренбуржье и Ярославской области. Электронное табло на остановке в Оренбурге вдруг стало показывать расписание ярославских автобусов. «На автобусе из Оренбурга до наших краев все-таки далековато», — шутит «Ярослав Мудрый».

Северо-Западный федеральный округ

«И содрогнулось Петра творенье», — так откликнулся канал «Страновед» на новость, что в Санкт-Петербурге у пешеходов появился новый враг — трехколесное нечто под названием «электротрицикл». Это фургончики на трех колесах, которые беззастенчиво ездят по тротуарам, уверенно конкурируя с электровелосипедами и электросамокатами.

Странной шуткой неизвестный юморист отличился в Череповце. На трассе водитель заметил обнаженную женщину, которая сидела на снегу рядом с дорожным знаком. Мужчина остановился помочь. Оказалось, это резиновая секс-кукла, рассказывает «Город Че». Кто и зачем ее посадил, неизвестно.

Приволжский федеральный округ

В Пензе пешеход и водитель не поделили дорогу. Дело в том, что узкую дорогу между детсадом и школой плохо почистили от сугробов, и она сузилась так, что машина едва может проехать, а вот разойтись с ней не сумеет даже пешеход. «Пенза Новости» сообщает, что двое мужчин: один за рулем, другой на ногах, — поспорили, является ли дорога автомобильной или пешеходной. Уступать никто не хотел. В конце концов разошлись без криминала, а дорогу после этого расчистили.

В Саратове с трамвайного маршрута украли сотни метров силового кабеля. Его попросту сняли среди бела дня, а все вокруг думали, что это подготовка к реконструкции маршрута… «Заявление о краже подано в полицию. Ждем развития событий», — пишет «Саратовщина».

Там же, в Саратове на девочку напал не самый поволжский зверь — лев. Говорят, его держали в частном вольере на территории нефтебазы на Песчано-Уметском тракте. Мимо шел ребенок, которого и покусал лев. Девочка госпитализирована, передает «Саратов 24».

Южный федеральный округ

В Краснодаре в компьютерном клубе мужчина украл недорогой ноутбук стоимостью 25 тысяч рублей. Любопытно, как он это сделал. Воришка вначале отчаянно старался засунуть компьютер себе в трусы, а когда понял бесплодность усилий, завернул его в куртку и вынес. «Краснодар сегодня» рассказывает, что преступника ищут.

Северо-Кавказский федеральный округ

В мечети Махачкалы тоже случилось необычное воровство, оно удивляет размахом. Из куртки прихожанина стащили полмиллиона рублей: в рублях и долларах. «Тут Дагестан» знает, что преступника быстро задержали. 40 тысяч рублей он уже успел потратить.

Уральский федеральный округ

В Екатеринбурге рядом с многоэтажным домом заметили автовышку, в люльке которой была ростовая кукла медведя. Вероятно, так решили кого-то поздравить с 8 марта. «Интересный Екатеринбург» задается вопросом: испугалась ли дама, увидев в окне огромного медведя, или обрадовалась?

Сибирский федеральный округ

В Кемеровской области мужчина привел на съемную квартиру лошадь. Жена выставила обоих за дверь. «Кузнецкое кайло» передает, что мужчина после этого твердо решил закодироваться от алкоголя.

В Новосибирске нашелся самый непослушный школьник. По словам «Мониторинга 54», третьеклассник терроризировал не только класс, но и учительницу, которая в конце концов уволилась. Школьный совет решил проводить уроки вместе с родителями мальчика, чтобы они следили за сыном. Не помогло. Мальчик в один прекрасный день открыл окно на первом этаже и, игнорируя слова матери, ушел домой. Там теперь он и будет учиться, в удаленном формате.

А в Омске горожан терроризируют воздушные шары. По словам «Сибирского панка», после открытия нового бассейна они разлетелись по всей округе и уже изрядно надоели жителям.

Дальневосточный федеральный округ

В Хабаровском крае полицейские разыскивают Мойдодыра — хозяина мочалок. Начало истории положил бесхозный пакет, который заметили бдительные граждане. Полиция прибыла на вызов, нашла в пакете мочалки и забрала их в отделение на хранение. Теперь ищут владельца, чтобы вернуть. Полиции помогает весь хабаровский интернет. «Помогите и вы: отправьте этот пост друзьям и знакомым. Только так мы сможем найти этого мойдодыра!» — пишет «Сводка Хабаровск».

А в ТЦ Хабаровска мужчина вероломно украл картонную фигуру актера Тома Харди в полный рост, с цветами. «Мы готовы поспорить, что похищенная звезда Голливуда достанется кому-то на 8 марта. В качестве открытки», — шутит «Тридевятое царство».

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 15 марта.