Москва, 7 марта, 2024, 18:51 — ИА Регнум. Празднование 8 Марта и продолжение Дней Ханты-Мансийского автономного округа ожидают посетителей международной выставки «Россия» в ближайшие выходные.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» На ВДНХ 8 марта расскажут о «женских» продуктах из нефти

Праздничную программу в павильоне «Роснефти» откроет лекция «Нефть и красота». Гостям расскажут о вкладе женщин-ученых в развитие нефтяной промышленности, а также о продуктах, сделанных из нефти, без которых не обходится сегодня ни одна женщина. Участницы открытой дискуссии «Совмещение традиционной роли женщины-матери и профессиональной карьеры» обсудят различные подходы, которые помогают женщинам успешно балансировать между работой и семьей. На площадке компании также пройдут лекции «Генетика и женское здоровье» и «Правильное питание как основа здорового образа жизни». Кроме этого, взрослые и дети смогут поучаствовать в тематических викторинах и мастер-классах.

В рамках Дней Ханты-Мансийского автономного округа — Югры посетителей павильона «Роснефти» познакомят с производственными и социальными достижениями дочерних предприятий компании. Гостей также ждет яркая культурно-развлекательная программа, документальные фильмы, фотовыставка, посвященные основному нефтегазоносному району России.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» На ВДНХ 8 марта расскажут о «женских» продуктах из нефти

10 марта пройдет презентация музыкального фэнтезийного фильма «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя, снятого по мотивам одноименного мультфильма.

Международная выставка-форум «Россия» проводится на ВДНХ в Москве по указу президента РФ Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года.