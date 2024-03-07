Сочи, Краснодарский край, 7 марта, 2024, 17:07 — ИА Регнум. С 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус» прошел Всемирный фестиваль молодежи, который объединил свыше 20 тыс. человек из почти 190 государств. Перед закрытием мероприятия с участниками встретился президент России Владимир Путин. Группу «Россети» на фестивале представили 25 молодых сотрудников, которые посетили лекции, мастер-классы, круглые столы, дискуссионные площадки.

«Россети» Сотрудники «Россетей» приняли участие во Всемирном фестивале молодежи

В рамках фестиваля прошла встреча со статс-секретарем, замминистра энергетики Анастасией Бондаренко, где представители «Россетей» приняли участие в обсуждении ценностных приоритетов в профессиональном развитии и мотивационные предложения компаний ТЭК, постановки «Энергия движения», иллюстрирующей принцип работы энергосистемы России. Кроме того, специалисты «Россетей» участвовали в кейс-шоу, где поделились опытом реализации проекта в сфере охраны труда с использованием технологий виртуальной реальности.

«Мы хотели, чтобы «Россети» на фестивале были представлены командой, где каждый участник оказался неслучайно. Формируя состав, в первую очередь руководствовались желанием поощрить самых достойных: активных представителей молодежных советов, призеров корпоративных чемпионатов профессионального мастерства, результативных и неравнодушных к жизни компании работников», — подчеркнул заместитель генерального директора — руководитель Аппарата ПАО «Россети» Владимир Харитонов.

Молодые специалисты также встретились с директором по управлению персоналом и организационному развитию компании Дарьей Борисовой, где они обсудили поиск баланса между работой и личной жизнью, спортивные мероприятия, корпоративные программы обучения, роль творчества в профессии и многие другие темы.

Фестиваль прошел в соответствии с указом президента России для укрепления международного молодежного сотрудничества. Всего было организовано более 800 активностей, где выступали различные эксперты — лидеры в сфере бизнеса, культуры, науки, образования, знаменитые спортсмены.

В своем обращении к участникам Владимир Путин подчеркнул, что Россия строится как страна возможностей для молодежи. Этой цели также будет посвящен национальный проект, о запуске которого в феврале в послании Федеральному собранию заявил глава государства.