Луганск, 6 марта, 2024, 23:06 — ИА Регнум. «Единая Россия» при участии «Молодой гвардии» готовит к 8 Марта поздравления для женщин российских регионов — многодетных мам, членов семей участников СВО, медиков и военнослужащих, ветеранов и волонтеров партии.

ER.ru «Единая Россия» поздравит российских женщин с 8 Марта

По словам секретаря генсовета ЕР Андрея Турчака, в России нет ни одной сферы жизни, в которой не принимают участие женщины. Партия не является в этом исключением. Представительство женщин увеличивается среди депутатов разного уровня, секретарей первичных отделений «Единой России», в волонтерских движениях. На хрупких женских плечах держится многое не только в партии, но и в стране в целом. «За это огромное им спасибо. За заботу, чуткость и неравнодушие», — подытожил Турчак.

ER.ru «Единая Россия» поздравит российских женщин с 8 Марта

В открытых в 77 субъектах Российской Федерации штабах общественной поддержки состоится акция «Твоя весна». В её рамках для женщин из семей военнослужащих подготовили творческие занятия, психологические тренинги и профессиональные фотосессии. Кроме того, в нескольких регионах откроются фотоэкспозиции «Героини тыла», посвященные женщинам-волонтерам.

Как сообщает mkset.ru, в числе прочих мероприятий партия «Единая Россия» организовала Неделю женского здоровья — серию консультаций, лекций и тренингов в рамках всероссийского зимнего марафона «Сила России».

ER.ru «Единая Россия» поздравит российских женщин с 8 Марта

На городских улицах активисты ЕР и МГЕР будут вручать женщинам цветы и поздравительные открытки.

По словам председателя «Молодой гвардии «Единой России» Антона Демидова, в рамках акции участники движения подарят россиянкам десятки тысяч цветов. «Обязательно поздравим женщин из семей наших героев, которые находятся в зоне СВО. И будем поздравлять наших дорогих женщин-врачей, в том числе в Мариуполе, Донецке, Токмаке и городах ЛНР», — подчеркнул активист.

ER.ru «Единая Россия» поздравит российских женщин с 8 Марта

Как пишет сайт ER.RU, мгеровцы вручат цветы и подарки проводницам поездов дальнего следования, отправляющихся 8 марта с платформ столичных вокзалов.

«В преддверии 8 Марта активисты «Единой России» по всей республике организуют множество самых разных мероприятий, чтобы поздравить наших прекрасных женщин. Наши женщины — это хранительницы домашнего очага и уюта, которые трудятся наравне с мужчинами, воспитывают детей и заботятся обо всем. Так как этот год был объявлен Годом семьи, особое внимание в этот праздничный день мы хотим уделить мамам. Для каждого из нас мама — это самый особенный человек, который помогает нам, поддерживает и приходит на помощь в самую трудную минуту. Поэтому сторонники «Единой России» решили поздравить с праздником многодетных мам и семьи, где воспитываются дети-инвалиды. Мы навестим такие семьи и вручим им подарки от сторонников партии. А активисты «Единой России» проведут для наших женщин праздничные концерты. Мы все хотим поддержать и поздравить наших женщин, ведь понимаем, как важно получить немного помощи и хороших эмоций в такое непростое для всех время. В этот день никто не останется без внимания», — отметила председатель луганского регионального совета сторонников партии «Единая Россия» Дарина Черепаха.