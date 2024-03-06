Сочи, Краснодарский край, 6 марта, 2024, 18:38 — ИА Регнум. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, раис Республики Татарстан Рустам Минниханов и руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева посетили дом молодежи «Вызов». Гостей встретила генеральный директор продюсерского центра «Инсайт Люди», (входит в «Газпром-Медиа Холдинг») Алина Зиннатуллина.

«Инсайт Люди» Представители власти посетили дом молодежи «Вызов»

Зиннатуллина рассказала об итогах работы дома молодежи «Вызов» в рамках Всемирного фестиваля молодежи, ключевых результатах и успехах взаимодействия с молодым поколением во время проведения культурных, спортивных и содержательных программ. Кроме того, она доложила Рустаму Минниханову об успехах развития российской блогосферы, в частности о регионально-интегрированной структуре «Инсайт Люди», которая объединяет более 2300 блогеров по всей стране. Также она представила главе республики блогеров из Татарстана.

«Но самое главное везде — это люди, — подчеркнул Рустам Минниханов. — Самые талантливые, самые красивые и самые успешные. Сегодня для России проведение фестиваля молодежи — это очень важно. Молодежь из почти 190 государств участвует в этом большом событии. И делегация от Татарстана — одна из самых активных!».

«Дом молодежи стал центром притяжения участников фестиваля», — подчеркнула Зиннатуллина. Он был создан при поддержке компании «Иннопрактики», «Газпром-Медиа Холдинга» и «Газпромбанка». «Мы видели искренний интерес посетителей, которые действительно хотят развиваться в современных социальных медиа. К нам приходили ребята из разных стран мира», — добавила она.

По словам Зиннатуллиной, большое количество насыщенных мероприятий и интерактивов точно не оставило ни одного из участников без впечатлений. «Эти эмоции и воспоминания сохранятся в сердцах гостей как одни из самых ярких», — сказала она.

Кроме того, делегация посетила площадку приложения вертикальных видео Yappy. Блогеры предложили главе республики создать медиашколу при поддержке региона, Академии Yappy в сотрудничестве с «Инсайт Люди» в рамках КСО программы «Газпром-Медиа Холдинга» «PRОфнавигатор».

Как отметила Алина Зиннатуллина, ежедневно дом молодежи «Вызов» посещало более восьми тысяч человек.

«Инсайт Люди» Представители власти посетили дом молодежи «Вызов»

Участникам фестиваля была представлена 60-часовая культурно-деловая программа, ежедневно транслируемая на RUTUBE. За время работы дома молодежи «Вызов» было создано более 5,5 тысячи единиц контента.

К мероприятию присоединились блогеры из 46 регионов страны. Мастер-классы и лекции по развитию молодежи в социальных медиа на протяжении 5 дней проводили 40 экспертов. Генеральным информационным партнером ВФМ-2024 выступает «Газпром-Медиа Холдинг», спонсором ключевых мероприятий — «Газпромбанк».

«Инсайт Люди» — крупнейшее блогерское агентство России и продюсерский центр полного цикла, который объединяет творческих людей со всей страны. С ноября 2023 года входит в «Газпром-Медиа Холдинг» вместе с приложением вертикальных видео Yappy и видеохостингом RUTUBE.