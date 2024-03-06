Москва, 6 марта, 2024, 17:22 — ИА Регнум. Сергей Собянин вручил госнаграды и награды Москвы выдающимся женщинам столицы в преддверии 8 Марта. Торжественная церемония прошла в белом зале столичной мэрии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

Награды, в том числе, получили тренер Этери Тутберидзе, народные артистки Людмила Полякова и Екатерина Жемчужная, артистка Светлана Иванова.

Также среди награжденных медики Алла Алексеева и Елена Лебедева, старшая медсестра Ольга Назарова, учитель Нина Сураева, соцработник Нина Ращупкина и многие другие.

По поручению и от имени президента России Владимира Путина Сергей Собянин наградил женщин медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью Луки Крымского, почетной грамотой президента РФ. Кроме того, некоторые из собравшихся получили звания «Заслужен­ный учитель РФ» и «Заслуженный работник здравоохранения РФ».

Мэр Москвы подчеркнул, что восхищен умением женщин совмещать семью и работу, а также приносить тепло и уют в мир.

«Спасибо за вклад в процветание Москвы!» — добавил мэр.