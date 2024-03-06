Москва, 6 марта, 2024, 16:55 — ИА Регнум. Более 7,2 тысячи операций провел за год своей работы флагманский центр Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского в Москве. Об этом сегодня, 6 марта, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале. За это время центр принял более 55 тысяч пациентов.

mos.ru Сергей Собянин в флагманском центре Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского

Как рассказал Сергей Собянин, оборудование центра позволяет проводить широкий спектр операций — от травматологических до высокотехнологичных на головном мозге. Центр работает в безбумажном формате. В электронных медкартах пациентов можно в режиме реального времени увидеть анализы и заключения специалистов. Система медицинской сортировки распределяет больных по приоритетности оказания им помощи.

«Здесь сконцентрированы все лучшие наработки современной медицины. Благодаря новому стандарту экстренная помощь оказывается в полтора раза быстрее, чем раньше», — отметил мэр Москвы.