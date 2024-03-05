Москва, 5 марта, 2024, 07:00 — ИА Регнум. В преддверии 8 Марта в Москве прошел форум «Женский бизнес». Мероприятие собрало москвичек, которые занимаются предпринимательством, а также тех, кто пока только планирует открыть свое дело.

Пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы На форуме «Женский бизнес»

На данный момент в столице работает более 896 тыс. субъектов МСП. Малое и среднее предпринимательство на сегодняшний день обеспечивает четверть экономики города. В этом секторе занят каждый третий работающий. Доля женщин среди индивидуальных предпринимателей Москвы на начало 2024 этого года составила почти 42%, среди учредителей субъектов МСП-юридических лиц — 32%, а доля женщин-руководителей, в том числе директоров организаций, составляет 30% от общего числа.

Согласно данным Индекса деловой активности женщин, все больше предпринимательниц замечают положительную динамику и отмечают появление возможностей для открытия собственного бизнеса. В 2023 году значение индекса достигло максимума с начала истории измерений — 73,7 пункта. Участницы опроса заявили, что условия для старта бизнеса в их регионе улучшились на 39%, а оборот вырос на 45%. Основными мотивами к открытию своего дела стало улучшение материального положения (65%), возможность реализовать свои идеи (58%), приобрести независимость (52%). Барьерами в достижении этих целей становится отсутствие стартового капитала (64%), неуверенность в собственных силах (54%) и нехватка знаний (54%).

В Москве реализована широкая линейка мер поддержки, которые в том числе помогают женщинам-предпринимательницам преодолеть эти барьеры.

«Город поддерживает женщин, которые занимаются бизнесом. В частности, ГБУ «Малый бизнес Москвы» оказывает консультационную и образовательную поддержку. Кстати, именно женщины чаще всего присоединяются к обучающим программам, которые рассчитаны как на начинающих, так и на действующих предпринимателей», — отметила глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Кристина Кострома. Она добавила, что форум тоже своего рода образовательное мероприятие, где можно узнать много нового, услышать истории успеха и наладить деловые контакты.

Форум открыло бизнес-шоу «Путь бизнес-леди». Среди гостей — предприниматель в сфере образования Марина Шилкина, общественный деятель и автор проекта по управлению домашним хозяйством Диана Ходаковская и основатель бренда одежды Елена Михеева. Они рассказали участницам форума о своем предпринимательском пути и дали советы в сфере бизнеса.

Мероприятие продолжила сессия «Лидерство и мотивация», в ходе которой участницам рассказали, как найти баланс между работой и личной жизнью. На сессии выступили вице-президент, председатель комитета по развитию женского предпринимательства «Опоры России», член совета Евразийского женского форума при Совете Федерации Надия Черкасова и член «Женской двадцатки» W20, советник генерального директора нефтехимической компании, общественный советник руководителя Росмолодежи Елена Мякотникова. Участницы форума также посетили сессии, посвящённые личной эффективности: им рассказали о современном подходе к управлению временем, научили правильно ставить и достигать цели и работать в режиме многозадачности, объяснили, как выстроить стратегию персонального брендинга.

В ходе тренинга «Психология предпринимателя» участницы форума познакомились со способами и техниками развития критического мышления. На форуме также работала менторская гостиная «Легкий старт», где гости форума смогли найти решение своих бизнес-задач. Образовательная поддержка предпринимателей осуществляется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».