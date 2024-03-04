Москва, 4 марта, 2024, 18:28 — ИА Регнум. Около семи тысяч уникальных предметов различных эпох найдено в ходе археологических раскопок в культурно-историческом кластере «Речной» в Твери. Об этом стало известно сегодня, 4 марта, в ходе посещения территории кластера губернатором Тверской области Игорем Руденей. Он ознакомился с ходом археологических работ и провел рабочую встречу, посвященную перспективам развития проекта.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя ознакомился с ходом археологических работ в кластере «Речной»

Среди найденного — керамика, кольца, нательные кресты, пуговицы, орнаментированные книжные застежки, клейменные донца изделий, посуда, монеты, изделия из металла. Все уникальные предметы будут изучены специалистами и затем переданы в Тверской государственный объединенный музей. По итогам исследований предполагается издать ряд научных работ. Игорь Руденя отметил: область готова поддержать издание научных трудов, посвященных истории Твери, на основе новых находок.

Проект создания в Твери культурно-исторического кластера «Речной» получил поддержку президента Владимира Путина. По его поручению создана межведомственная рабочая группа под руководством помощника президента РФ Владимира Мединского. Предусмотрено воссоздание исторических объектов — Отроч монастыря и здания Речного вокзала. Также планируются новые решения по благоустройству территорий на стрелке Волги и Тверцы.

По мнению Игоря Рудени, на стрелке рек необходимо создать насыщенное культурное пространство, отсылающее к истории Тверского края, его знаменитым деятелям, подчеркивающее идентичность территории. При этом важно отразить различные периоды развития областной столицы — от древнейших времен до современности. Игорь Руденя особо подчеркнул: при проектировании объектов кластера важно сохранить стилистику, заданную обликом Речного вокзала, его архитектурный стиль с применением современных технологий строительства и новейших материалов.

Вокзал был возведен в 1935–1938 годах. Его строительство было связано с вводом канала Москва — Волга и пуском Иваньковского водохранилища. В здании размещались непосредственно речной вокзал, а также службы тверского речного порта. Глава региона отметил, что в обсуждении деталей проекта кластера «Речной» должны принять активное участие краеведы, историки, реставраторы, общественность Твери.

В настоящее время разработана предварительная концепция развития территории, ведется формирование технического задания на проектирование кластера «Речной». В активной стадии находятся археологические изыскания. В ходе раскопок обнаружен ряд хозяйственных построек Отроч монастыря, в частности ледник (погреб) времен XVI века.