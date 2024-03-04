Москва, 4 марта, 2024, 10:13 — ИА Регнум. Минтранс России и АО «ГЛОНАСС» начали тестирование Федеральной навигационно-информационной системы (ФНИС). Проект станет новым типовым облачным решением на единой цифровой платформе ГОСТЕХ и будет бесплатным для всех регионов России.

Minsvyaz.ru Эра Глонасс

ФНИС представляет собой государственную цифровую платформу мониторинга различных видов транспорта. Запуск такого модуля на ГОСТЕХе выполняется по поручению заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

После запуска системы такие сервисы, как прогноз времени прибытия общественного транспорта на остановку, станут доступны по всей стране. С помощью данных от ФНИС регионы получат возможность запускать собственные мобильные приложения или ретранслировать информацию в используемые сервисы «Яндекс. Карты» и 2ГИС, а также на информационные табло «умных остановок».

Заместитель министра транспорта России Дмитрий Баканов отметил, что ключевая задача ФНИС — повышение безопасности и комфорта миллионов пассажиров и пользователей транспортных услуг за счет внедрения и использования российских разработок, обеспечивающих технологический суверенитет.

«Поэтапно мы перейдем от существующей разрозненности собираемых в регионах данных к цифровой федеральной платформе централизованного управления и мониторинга всего транспортного парка. Она будет легко интегрироваться с существующими отраслевыми системами», — пояснил Дмитрий Баканов. По его словам, за счет стандартных протоколов обмена данными и применения типового облачного решения на основе ФНИС будет создана витрина сторонних сервисов, например, мониторинг и диспетчеризация общественного транспорта, автоматизированные системы безналичной оплаты проезда на основе геолокации пассажиров.

В этом году к ФНИС планируется подключение пяти регионов, а в следующем году — не менее 25. По словам генерального директора АО «ГЛОНАСС» Алексея Райкевича, во время тестирования отрабатывается подключение к системе общественного транспорта, скорой помощи и беспилотных воздушных судов.

«Сегодня мы запускаем тестирование ФНИС с использованием существующих сервисов на базе «ЭРА-ГЛОНАСС». В частности, к нашей платформе мониторинга уже подключено более 200 тысяч транспортных средств — общественный транспорт во всех регионах России», — пояснил Райкевич. Он добавил, что для отработки функциональности к ФНИС подключили пассажирский транспорт Великого Новгорода и Новгородской области. «Одновременно мы подключили грузовые беспилотные вертолеты компании «Аэромакс», агродроны «Агримакс. Аэро» в нескольких областях России, что в перспективе позволит открыть небо для гражданских авиабеспилотников в регионах, где действуют запреты, за счет передачи от ФНИС в оперативные штабы субъектов РФ юридически значимых данных, подтверждающих соблюдение заявленных маршрутов», — отметил Райкевич.

Частью ФНИС также станет сервис мониторинга электронных средств индивидуальной мобильности с возможностью установления медленных зон. Любой регион страны сможет с помощью такого решения устанавливать безопасные скоростные режимы и снижать аварийность с участием электросамокатов.