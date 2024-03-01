Москва, 1 марта, 2024, 14:52 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы России писали про газ от похмелья, нелепое лечение коронавируса, развалившуюся из-за накачанных губ семью и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

Елена Островская Металлические рыбы на набережной Петрозаводска

Центральный федеральный округ

В Москве появились предложения необычной услуги — по подбору имени ребенку. Стоит недешево: 250 тысяч рублей за ребенка. За эти деньги, по словам «Москвы на максималках», ребенку подберут имя, которое будет подходить к фамилии и не будет иметь обидных прозвищ. Появился ли хотя бы один клиент, история умалчивает.

В одной семье Зеленограда случилось подлинное умопомешательство. Началось с мошенников, которые во время звонка представились сотрудниками МТС и рассказали известную историю о взломе паролей, кредитах и т.д. Слушавшая их дама раскошелилась на 2,6 млн рублей. А дальше ситуация перешла в область экстравагантного и извращенного. Женщину и её мужа вынудили прислать фото в обнаженном виде, мужчине велели набить тату. Последнее задание стало таким: жена должна была вставить супругу петарду в задний проход и поджечь. Самоотверженная женщина сделала это, но вставила петарду себе. «Теперь ее лечат врачи-травматологи. Надо бы и психиатрам показать», — комментируют «Новости Замкадья».

В Иваново случился инцидент попроще, но тоже вполне замысловатый. Женщина попросила соседа купить вино, а он расценил это как приглашение в гости. Однако дама делиться вином не пожелала. Сосед разозлился, схватил ее за горло и стал угрожать, что убьёт. Женщина смогла освободиться. Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством», знает «Ивановская строчка».

Северо-Западный федеральный округ

Какой голос у гриба-лисички — сопрано или альт? Теперь это можно узнать благодаря постановке «Грибной арии» в Русском музее. Дело в том, что грибы способны общаться друг с другом, и на основе их сигналов недавно сгенерировали алфавит, а один петербуржец написал музыкальное произведение от имени грибов. «Хотите проникнуться киберготической поэзией?» — шутит «Главное / Санкт-Петербург».

Тем временем в Пскове решили сделать собственную ВДНХ. Ожидается, что там будут представлены все муниципалитеты региона. «Псковские причуды» полагает, что в районах уже лихорадочно ищут ответ на вопрос, о чем рассказывать на областной выставке достижений. И, вероятно, не все его могут решить.

Приволжский федеральный округ

В Перми красиво попрощаются с трамваями старой модели «КТМ-5», которые уже полвека отработали в городе. Пермякам предлагают совершить прощальные рейсы, причем на них надо регистрироваться заранее, из-за ограниченной вместимости салона. «Ну, не романтика ли?» — отмечает «Пермский глобус».

«Голос торамы» пишет, что в Мордовии могут начать учить нейросеть национальному языку, как сделали в Якутии. С помощью голосовых записей, который запишут носители языка, искусственный интеллект будет помогать переводить и озвучивать тексты, видео, а также сможет генерировать собственный контент.

Южный федеральный округ

В Сочи из-за нелепой идеи прогремел взрыв в квартире. 22-летний житель решил, что если открыть у плиты газ, его похмелье станет полегче. Полегче не стало. Когда помещение наполнилось метаном, случился взрыв. Пострадавший попал в реанимацию с 70 процентами ожогов тела, передает «Мой Сочи».

Северо-Кавказский федеральный округ

«Мы, твой, наш Кавказ» рассказал, как в Дагестане из-за искусственных губ распадается брак. Через четыре месяца после свадьбы 32-летняя жена решила «сделать губы», чтобы порадовать мужа. Муж вначале сказал, что она похорошела, но, когда узнал, почему, закатил скандал. Присоединились другие родственники. Хирург, делавший губы, теперь призывает всех девушек брать разрешение родственников, прежде чем идти на процедуры.

Уральский федеральный округ

Больной ковидом в Свердловской области решил, что его вылечит визит на перевал Дятлова, потому что считал это место магическим. Магии не случилось, напротив — ковид обострился, туристу стало совсем худо. Спасать его пришлось вертолету санитарной авиации. «Не такого развития медицинского туризма мы хотели», — удивляется «Бажовский сказ».

Жительница Среднеуральска зашла на сайт «Госуслуг» и неожиданно узнала, что вышла замуж за иностранца. Дело быстро объяснилось. Ранее женщина потеряла документы, их нашла другая дама, отправилась с этим паспортом в ЗАГС и зарегистрировала брак с гражданином Таджикистана. После обращения в полицию запись о браке аннулировали, передает «Интересный Екатеринбург».

В Нягани в ХМАО с крыши сошла мощная лавина снега. Очень мощная: снег снес несколько балконов, передает «Мегаполис ЮГРА». Балконы обрушились в аварийном доме. Однако расселять его все равно не планируют.

В Челябинске заметили трактор, который перевозил людей через затопленную водой дорогу. Причем перевозил прямо в ковше, уточняет «Челябинск с огоньком».

Умелец из Тюменской области решил сделать металлические скульптуры всех рыб, которые встречаются в регионе. Уже готовы осетр, ерш, судак и карась, в работе щука. «Столица деревень» пишет, что рыбы движущиеся, а элементы для них мастер собирает по берегам рек и озер. Это шестеренки, велосипедные цепи, металлические жгуты, пружины.

Сибирский федеральный округ

Необычное ДТП произошло в Красноярске. Из грузовика прямо на дорогу выпали бетонные плиты, пишет «Алюминиевые огурцы». К счастью, никто не пострадал, но движение оказалось затруднено.

«Узник Абакана» пишет про не частый случай наказания за нетрезвую езду. Нарушителем стал молодой человек на «Лексусе», который поехал в магазин за «добавкой». Виляющую возле торгового центра машину заметили госавтоинспекторы. В итоге штраф на 200 тысяч рублей, лишение прав на 2,5 года, а иномарку стоимостью 1,6 млн рублей конфисковали в пользу государства.

Дальневосточный федеральный округ

Во Владивостоке курьеры-мошенники наняли себе собственных курьеров для обмана доверчивых приморцев. «Новости Приморья» пишет, что мошенники позвонили старушке и потребовали денег, чтобы освободить ее дочь, якобы совершившую ДТП. За деньгами приехал молодой человек. Его задержали. Оказалось, что он не знал о ситуации и должен был отправить забранные вещи в другой город. Там тоже провели аресты и поймали подлинных мошенников.

В Находке бдительная горожанка написала жалобу на разноцветную лестницу. По ее мнению, яркие краски могут повредить психику детей. «Цвет настроения — черный», — резюмируют «Дальневосточные ведомости».

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 8 марта.