Москва, 29 февраля, 2024, 15:04 — ИА Регнум. Департамент предпринимательства и инновационного развития совместно с Министерством экономического развития РФ провели фестиваль «Мамы. Дети. Бизнес» в рамках Дня предпринимательства на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Его посвятили женщинам, которые успешно совмещают семейную жизнь и бизнес.

Пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы На ВДНХ на выставке «Россия» прошёл фестиваль «Мамы. Дети. Бизнес»

«Сегодня многие женщины с детьми имеют бизнес, и это очень непростая задача — совмещать роли заботливой мамы и успешной бизнес-леди. Поэтому мы развиваем специальные программы поддержки для них. Наиболее популярной из них является программа «Мама–предприниматель» — в ней приняли участие уже более 10 тысяч женщин со всей страны. В Год семьи, объявленный президентом России, мы запустили новый трек «Мама. Дети. Бизнес», рассчитанный на более массовую аудиторию. Этот формат был успешно реализован совместно с правительством Москвы 27 февраля в рамках Дня предпринимательства. В нем приняли участие более тысячи человек», — отметила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Мероприятие началось с открытия «Московского бизнес-квартирника» в пространстве культурных проектов 75-го павильона на ВДНХ. Ведущая квартирника Тутта Ларсен обсудила с гостями, среди которых были основательницы стартапов и владелицы собственного бизнеса, их проекты и секреты успеха. Среди тех, кто рассказал свои истории, — Маргарита Гольдшмидт и Анна Злотко — участницы федерального финала программы «Мама-предприниматель».

«Московские женщины-предприниматели развивают свой бизнес в самых разных сферах, к примеру, в индустрии красоты, производстве предметов для интерьера и дизайна. Они также разрабатывают инновации и технологии, которые затем используются в повседневной жизни москвичами. Город активно поддерживает женщин-предпринимателей и помогает достигать успехов. Так, 57% получателей образовательной поддержки — женщины, около 50% консультаций в прошлом году было оказано начинающим и действующим предпринимательницам. Фестиваль «Мамы. Дети. Бизнес» — ещё один способ объединить деловых женщин, чтобы они поделились друг с другом опытом и просто хорошо провели время», — отметила глава департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Кристина Кострома.

Продолжение программы проходило в пространстве Москвы. Гостям рассказали о приоритетах поддержки женского предпринимательства в столице. Акцент был сделан на том, что за последний год интерес женщин к открытию собственного дела вырос, в том числе благодаря реализуемым городом мерам поддержки. Например, 57 процентов получателей образовательной поддержки ГБУ «Малый бизнес Москвы» — женщины. Среди самых востребованных тем для девушек-предпринимателей — маркетинг, а также личная и профессиональная эффективность.

Пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы На ВДНХ на выставке «Россия» прошёл фестиваль «Мамы. Дети. Бизнес»

Свою историю успеха и путь от начинающего бизнесмена до востребованного разработчика новых технологий рассказала Инна Бондарева — основатель и директор компании «Таргетта». Сегодня она создает инновационные решения в сфере медицины. На фестивале Инна представила VR-симулятор для обучения студентов медвузов и врачей. Предприниматель давно сотрудничает с правительством Москвы и пользуется мерами поддержки, которые предоставляет город. Так, компания принимала неоднократное участие в выставках и бизнес-миссиях различного формата в Казахстане, Саудовской Аравии, Иране, ОАЭ и других странах при поддержке Московского экспортного центра.

Другой участницей, поделившейся опытом внедрения инновационных технологий в привычную жизнь и воспользовавшейся поддержкой Москвы, стала Ирина Килякова — директор компании «Виринка». Вместе с командой она основала платформу дополненной реальности, которая позволяет пользователю за несколько минут создать AR-объекты и просмотреть дополненную реальность через обычную камеру смартфона. Первое тестирование при поддержке Москвы компания провела на ВДНХ: на стенах павильонов разместили маркеры, при наведении на которые можно было узнать историю этих павильонов и интересные факты о них на экране своего смартфона. Пилотирование проекта прошло успешно, и разработчики решили применить технологию в сфере моды. Они стали делать одежду с дополненной реальностью: принты на ней оживают в тот момент, когда на них наводишь камеру телефона.

Сегодня компания работает в самых разных направлениях: образование, туризм, медицина и т.д. Москва предоставила предпринимателям грант на пилотирование. Сейчас свою технологию разработчики тестируют в одной из московских школ.

Операторы фестиваля — Фонд поддержки социальных проектов и ГБУ «Малый бизнес Москвы». Мероприятие реализовано в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».