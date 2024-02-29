Москва, 29 февраля, 2024, 14:20 — ИА Регнум. МегаФон подвел финансовые итоги 2023 года. В минувшем году выручка оператора увеличилась на 11,4% до 444 млрд рублей. Ключевыми факторами роста стали динамичное развитие B2B-сегмента, консолидация новых активов, а также расширение абонентской базы.

Пресс-служба «МегаФон» «МегаФон»

Увеличение выручки МегаФона произошло благодаря росту сервисной выручки (+10,6%), которая формируется за счет услуг мобильной связи, фиксированного интернета, цифровых сервисов и решений, и благодаря выручке от продаж абонентского оборудования (+15,7%) в розницу и через оптовый канал.

Другим фактором роста сервисной выручки стало увеличение доходов от цифровых решений для бизнеса. Так, МегаФон зафиксировал высокий спрос на рекламно-коммуникационные и облачные сервисы, на услуги по обеспечению кибербезопасности. Кроме того, рост сервисной выручки связан с консолидацией в отчетности новых компаний, которые были приобретены в конце 2022 года.

Абонентская база оператора выросла до 76,7 млн. Это обусловлено проведенными маркетинговыми кампаниями и развитием линейки телеком-продуктов. В частности, потребитель позитивно отреагировал на расширение предложения МегаСил — опций, позволяющих абонентам самостоятельно конфигурировать собственный тарифный план.

Розничные и оптовые продажи абонентского оборудования показали уверенный рост (+15,7%), он связан с расширением ассортимента и успешным выводом на рынок собственной торговой марки телефонов Fontel и аксессуаров StellarWay. Также свой вклад в рост внес центр дистрибуции «Рево Чардж».

Финансовый показатель CAPEX в 2023 году увеличился на 61,3% до 101,1 млрд руб. Основное влияние на это оказала сделка по приобретению товарного знака Yota за 27 млрд руб. В CAPEX 2023 года также вошли вложения в развитие активов, приобретенных в 2022 году.

Рост показателя CAPEX связан в том числе и с развитием инфраструктуры оператора. По данным независимого исследования международной компании Ookla, МегаФон продолжает увеличивать покрытие мобильной сети в России, лидируя с внушительным отрывом от конкурентов. За год показатель уровня покрытия сети МегаФона (Coverage Score) увеличился на 5% против аналогичных значений 2022 года.