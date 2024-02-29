Посёлок городского типа Усть-Абакан, Хакасия, 29 февраля, 2024, 11:25 — ИА Регнум. В посёлке городского типа Усть-Абакан Республики Хакасия автомобиль влетел в группу школьников. Об этом 29 февраля сообщил Telegram-канал «112».

Кадр из видео

По предварительной информации, 42-летний мужчина не справился с управлением, когда машина попала в колею. Он был трезв. Назначена полицейская проверка.

В результате ДТП пострадали двое несовершеннолетних. У одного из них повреждён позвоночник, у второго — перелом руки. Водитель получил ссадины и ушибы лица.

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Как сообщало ИА Регнум, водитель легкового автомобиля сбил 15-летнего подростка на нерегулируемом пешеходном переходе на юге Москвы и скрылся с места ДТП. В результате подростку потребовалась медпомощь. Прокуратура Южного административного округа взяла под контроль установление всех обстоятельств аварии и личности водителя автомобиля, а также привлечение его к ответственности.