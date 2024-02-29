Москва, 29 февраля, 2024, 09:54 — ИА Регнум. Компания «ФосАгро» получила премию информационных агентств «Интерфакс» и АК&М, которая ежегодно присуждается за передовую практику раскрытия информации на фондовом рынке. Как сообщили в пресс-службе «ФосАгро», компания удостоилась наивысших оценок по большинству критериев, которые анализировались в ходе конкурса. Жюри также высоко оценило общую приверженность «ФосАгро» принципам транспарентности.

Иван Шилов ИА REGNUM «ФосАгро»

Почетный приз — прозрачный кристалл — был вручен компании 28 февраля в Москве на церемонии награждения победителей ежегодной премии «Директор года», организованной Ассоциацией профессиональных директоров АНД и Российским союзом промышленников и предпринимателей.

«Жюри, присуждая первое место «ФосАгро», отметило, что компания, в отличие от многих других эмитентов, не стала закрывать информацию, продолжила публиковать её в срок и без изъятий, — заявил на церемонии председатель жюри премии, заместитель генерального директора «Интерфакса» Владимир Герасимов. — В пользу победителя говорят прекрасно организованный корпоративный сайт, ежеквартальная публикация отчетности по МСФО и её качество, подробное раскрытие нефинансовых данных. Компания лидирует по числу оперативных сообщений, раскрытых сверх обязательного списка сущфактов — на основании принципа существенности этой информации для инвесторов, также она одной из первых выпускает отчеты по МСФО».

Как подчеркнул председатель совета директоров компании Виктор Черепов, «ФосАгро» неизменно уделяет особое внимание качеству и срокам раскрытия информации, поддержанию активных коммуникаций с инвесторами, журналистами, широким кругом заинтересованных лиц». «Мы видим, что, несмотря на все изменения, эти усилия неизменно вознаграждаются рынком. Сегодняшняя награда — еще одно подтверждение этому», — отметил он.

Информационные агентства, аккредитованные Банком России на раскрытие корпоративной информации, присуждают премию «За активную корпоративную политику в сфере раскрытия информации» с 2003 года. Премией отмечаются компании, добившиеся наибольших успехов в оперативном и полном раскрытии информации для инвесторов. В жюри премии входят представители регулирующих органов, биржевых площадок, рейтинговых агентств, Ассоциации профессиональных директоров, информационных агентств.