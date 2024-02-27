Москва, 27 февраля, 2024, 10:02 — ИА Регнум. Председатель комитета Государственной думы РФ по аграрным вопросам, академик РАН Владимир Кашин поздравил коллектив компании с победой в национальной премии «Лидеры ответственного бизнеса».

Иван Шилов ИА REGNUM Фосагро

В обращении, опубликованном на сайте комитета, отмечается, что компания «ФосАгро» остается неизменным лидером по поставкам минеральных удобрений российским аграриям, охватывая 74 региона страны, она постоянно расширяет ассортимент предлагаемой продукции за счет инновационных систем минерального питания.

В своем поздравлении Владимир Кашин отметил, что «интересы отечественного агропромышленного комплекса являются ключевым стратегическим приоритетом для индустрии минеральных удобрений. Доступность минеральных удобрений для аграриев играет важную роль в достижении успехов отечественного АПК и обеспечении продовольственной безопасности страны. Увеличение использования минеральных удобрений является гарантией получения рекордных урожаев. В прошлом году урожай зерновых культур в России составил 147 миллионов тонн».

Он подчеркнул, что за последние 10 лет поставки отечественных производителей минеральных удобрений на внутренний рынок страны выросли в 2,5 раза и, согласно планам Минсельхоза, внесение удобрений в России должно продолжить стремительный рост и с 65 кг/га вырасти до 80 кг/га к 2025 году.

«Компания «ФосАгро» является примером социально-ответственного бизнеса, ежегодно наращивает производственные показатели, создавая новые и модернизируя действующие предприятия, инвестируя в трудовой коллектив и кадровый потенциал. В первую очередь благодаря реализации комплексных образовательных программ для подготовки кадров, во-вторых, индексации зарплат и созданию комфортных и безопасных условий труда. За десять лет компания в семь раз увеличила финансирование благотворительных и социальных проектов, только за последние два года эта сумма составила 25 млрд рублей», — отметил председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин.

Он напомнил, что в результате ответственной социальной политики средняя зарплата на предприятиях группы компаний «ФосАгро» выросла на 60% и сегодня в 1,5–2,3 раза превышает средний уровень оплаты труда в регионах, где работает компания. С 1 февраля зарплаты 23 тысяч сотрудников группы были увеличены дополнительно на 15%. Эта индексация стала самой масштабной в отечественной промышленности с начала года. Помимо заработной платы, на предприятиях компании действуют коллективные договоры, признанные экспертами лучшими в отрасли.

Кроме того, Владимир Кашин отметил, что «в компании уделяется пристальное внимание подготовке собственных кадров, как инженерных, так и аграрных специальностей, развивается сотрудничество с учебными заведениями». Так, образовательная программа «ФосАгро» «От руды до еды» реализуется в 40 ведущих аграрных вузах страны».

Напомним, ПАО «ФосАгро» стала обладателем высшей награды первой национальной премии «Лидеры ответственного бизнеса», учрежденной по поручению президента России Владимира Путина. Премия призвана оценить вклад компаний в общественное развитие — формирование благоприятной социальной и природной среды, устойчивое развитие территорий и укрепление страны, а также тиражировать лучшие практики в сфере ответственного бизнеса.

В этом году участие в бизнес-премии приняли 44 крупные отечественные компании. Максимальный результат показала «ФосАгро», которая одержала победу в большинстве номинаций. Наивысших оценок экспертов удостоились социальные проекты компании, направленные на всестороннее развитие регионов присутствия, гармоничное воспитание подрастающего поколения, поддержку образования, подготовку кадров и раскрытие человеческого потенциала.