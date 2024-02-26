Екатеринбург, 26 февраля, 2024, 14:15 — ИА Регнум. Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ о передаче России акций заводов промышленной группы Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК). Соответствующее решение суда зафиксировано в картотеке дела.

Ахметов Вадим/URA.RU/TASS

«Иск удовлетворить полностью», — говорится в документе.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Генпрокуратура РФ обратилась в Арбитражный суд для истребования в пользу Российской Федерации трёх предприятий промышленной группы Челябинского электрометаллургического комбината. Надзорное ведомство настаивало на том, что проведённая более 30 лет назад приватизация относящихся к ВПК заводов была незаконной, так как для проведения процедуры следовало получить разрешение правительства страны. Сейчас предприятия попали под контроль резидентов недружественных стран, а их продукция вывозится по заниженной стоимости в США и Европу, следовало из иска.

Генпрокуратура отметила, предприятия группы ЧЭМК являются крупнейшими в России производителями ферросплавов, используемых при изготовлении высококачественной стали для военной техники, жароупорных авиационных двигателей, ударопрочных стволов вооружений и бронебойных снарядов.

При этом руководство ЧЭМК попыталось доказать законность произошедших в 1990-х годах событий.