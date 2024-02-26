Москва, 26 февраля, 2024, 12:25 — ИА Регнум. II международный фестиваль «RT.Док: Время героев» за три дня фестиваль посетили более 4 тыс. гостей. Зрители увидели 27 картин о героях специальной военной операции, посетили круглые столы, обсуждения с режиссёрами и авторами документального кино, музыкально-поэтические мероприятия.

Пресс-служба фестиваля Фестиваль «RT.Док: Время героев» в Москве

Фестиваль посетили бойцы и ветераны СВО. В том числе, на сцену вышли легендарный командир «Пятнашки» Ахра Авидзба, кавалер ордена Мужества морпех Антон Филимонов (Рокот), дважды кавалер ордена Мужества Михаил Турканов (Питбуль) и другие. Зрители приветствовали их стоя.

Авторы и режиссёры документальных лент фестивальной программы получили памятные дипломы. Среди них Клим Поплавский — за фильм-открытие «Военкоры-3: он молится на языке Бога», автор картины «Война и мир» Дмитрий Задорожный, режиссер и оператор ленты «Боги войны» Михаил Буров, автор идеи и продюсер «Горловского спецназа ЖКХ» Семён Пегов и режиссер Глеб Драгайцев, Мария Бутина и другие.

Громкая премьера закрытия — у фестиваля появился свой гимн. Рок-группа «Зверобой» исполнила новую песню «Время героев», текст для которой написала поэт Анна Долгарева. Также на закрытии выступил певец и композитор Алексей Поддубный (Джанго).

Победителями питчинга в этом году стали двое начинающих режиссёров и авторов документального кино: Мария Каширина за заявку на фильм «Реконструкторы» и участник СВО Александр Чернявский за «Русский беспилотник. Кто же твой пилот?».

Во второй день фестиваля между кинопоказами выступили лидеры культурного фронта. Стихи из сборника «ПоэZия русского лета» прочитали поэт Анна Долгарева и актриса Яна Поплавская. Также с поэтическим выступлением на сцену вышла поэт Анна Ревякина. Музыкант и саксофонист Сергей Летов исполнил джазовую импровизацию. Завершился музыкально-поэтический блок акустической программой основателя и лидера рок-группы «Ва-БанкЪ» Александра Ф. Скляра.

На круглом столе с участием телеведущего и генерального директора телеканала «СПАС» Бориса Корчевникова обсудили тему «Почему говорят, что в окопах атеистов нет».

«Там происходит какая-то тайна. Мы здесь видим мир сквозь тусклое стекло, но на войне это стекло будто стирается. И даже неверующий человек неизбежно начинает ощущать реальность иного мира», — объяснил Борис Корчевников.

Пресс-служба фестиваля Фестиваль «RT.Док: Время героев» в Москве

В круглом столе «Как искусство вдохновляет на подвиги» приняли участие генеральный продюсер фестиваля и автор премьерного фильма «Агитбригада» Екатерина Яковлева и режиссёр картины Олег Некишев, поэт Анна Долгарева, актёр театра и кино, поэт Антон Шагин. Модератором дискуссии выступил радиоведущий, соучредитель литературной премии «ГЛАВКНИГА» Вячеслав Коновалов.

«Главная награда для меня — это видеть по глазам солдат, что они верят мне и моим стихам», — поделилась в ходе круглого стола Анна Долгарева.

Об искусстве информационных войн на одноимённой панельной дискуссии рассказали российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус).

«На фоне западных СМИ, которые сливают подробности частной жизни, мы безобидны, общаемся только по общественно значимым событиям. Сейчас у нас в запасе есть пара релокантов, один из которых известный музыкант», — рассказали пранкеры, отвечая на вопрос о будущих разоблачениях.

Пообщаться с гостями фестиваля приехал главный герой премьерного фильма «Фронтовой дневник американского офицера» автора Ольги Кирий и режиссёра Олега Некишева — политолог, бывший офицер армии США Скотт Беннетт.

«Я хочу поблагодарить российских солдат, которые являются образцом смелости и профессионализма. Они никогда не отступают и никогда не сдаются. Следуя их девизу, я буду до конца бороться за правду у себя дома, в Америке», — сказал Скотт Беннетт.

Параллельно с фестивалем в Москве показы документальных лент прошли в Русских домах в 14 странах: Абхазии, Азербайджане, Аргентине, Белоруссии, Египте, Замбии, Китае, Ливане, Никарагуа, Пакистане, Перу, Таджикистане, Турции, Южной Осетии.