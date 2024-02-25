Кудымкар, Пермский край, 25 февраля, 2024, 17:24 — ИА Регнум. Народный артист РСФСР актёр, режиссёр и лауреат театральной премии «Золотая маска» Владимир Гуляев умер в возрасте 92 лет. Об этом сообщила пресс-служба Коми-Пермяцкого драмтеатра, где артист был художественным руководителем.

Куров Александр/ITAR-TASS

В театре выразили благодарность за долгие годы, которые Гуляев проработал в учреждении культуры.

«Спасибо за ту бесценную школу, которую вы преподали нам, за радость совместного творчества и понимание важности нашего дела. Мы будем помнить вас с признательностью и огромной благодарностью», — написали представители театра.

Церемония прощания с Гуляевым состоится во вторник 27 февраля в ритуальном зале на улице Старцева в Перми.

За многолетнюю творческую деятельность Гуляев получил множество званий и наград. Он народный артист РСФСР, заслуженный деятель искусств РСФСР, лауреат Государственной премии имени К. С. Станиславского, лауреат Национальной театральной премии «Золотая Маска», обладатель ордена «Знак Почёта» и звания «Почётный гражданин города Кудымкар».

Актёр родился в 1931 году в городе Кудымкар. В 1963 году он окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. С 1956 года Гуляев бессменно работал в Коми-Пермяцком окружном драматическом театре имени М. Горького. В 1969 году он главным режиссером театра.

Гуляев все эти годы строил «живой» театр. По его мнению, в первую очередь должна работать душа — как на сцене, так и в зрительном зале. Огромное значение для него имели вопросы творческого роста труппы и пополнения ее молодыми кадрами, уточнили в некрологе.

За время совей деятельности Гуляев инициировал подготовку трёх актерских студий в различных учебных заведениях страны. Таким образом он хотел добиться повышения художественного уровня выпускаемых спектаклей, добавили в театре.

Как режиссёр Гуляев поставил около 160 спектаклей, а 40 из них оформил сам, создал множество самобытных образов в качестве актера, отметили в театре.