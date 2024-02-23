Москва, 23 февраля, 2024, 19:01 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы России писали о путешественнике с огромным крестом, десяти годах в канализации и многом другом. Самое интересное — в нашей подборке.

Дарья Драй ИА REGNUM Крест

Центральный федеральный округ

В подмосковном Виноградово мужчина так хотел выпить, что ночью пробрался в закрытый продуктовый магазин и стал пить алкоголь прямо с прилавка. Все это, конечно, попало на камеры видеонаблюдения. Пир недолго продолжался. Мужчину задержали прямо в магазине, пишет «Москвач». Но уже сильно нетрезвого.

Жители нескольких многоквартирных домов Тулы получили довольно курьезную квитанцию. Их попросили оплатить услуги за вывоз «прошлогоднего снега». «Как ни дико это звучит, но это именно так», — комментируют «Тульские новости».

«Что будет, если соединить хоккей, мяч и валенки?» — задались вопросом «Тамбовские истории». Ответ: получится хоккей с мячом в валенках. Фестивали по этому необычному виду спорта уже не первый год проходят в Тамбовской области. Говорят, игра очень популярна среди тамбовчан, а чтобы в нее играть, не надо профессиональных умений и спецснаряжения, разве что валенки.

Экзотическое преступление совершено жителями Орловской области, которые отправились работать на мусоросортировочный завод в Москву. Один из них заметил в мусоре кучу банкнот. Они были фальшивыми, но вполне похожими на настоящие. Орловцы забрали их и побежали по магазинам. Но их быстро раскусили. Правоохранители изъяли порядка пяти тысяч поддельных купюр. Как они попали на мусорозавод, сейчас выясняется, пишет «Орлиный взор».

В Липецкой области — другое необычное преступление. Воспитательница детского сада воровала золотые крестики у детей. Украшения похищала во время тихого часа и сдавала в ломбард. «Липтаун» рассказывает, что ущерб оценили в 32 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело о краже.

Северо-Западный федеральный округ

14-летний школьник из Ленобласти вырастил в гараже 35 тысяч тюльпанов и продал их на 2 млн рублей. Бизнесом он занялся, когда родители предложили ему самому купить игровую приставку. С помощью отца, который работает в цветочной сфере, школьник оборудовал теплицу в гараже, закупил луковицы тюльпанов. Первая партия цветов, не без помощи отца, отправилась на оптовые склады, а затем уже в магазины. «Новости Санкт-Петербурга и Ленобласти» передают, что сам мальчик не совсем понимает, что с такими деньгами делать: их гораздо больше, чем надо для покупки приставки.

В Вологде замахнулись на очередной кулинарно-гастрономический рекорд в сфере гигантомании. Здесь готовятся испечь самый большой пряник в России. Выпечка пройдет во время фестиваля «Русская тройка». Обещают, что вес пряничка достигнет 200 килограммов, сообщает «Онлайн Вологда». Интересно, когда начнут ставить рекорды с самыми маленькими блюдами?

Приволжский федеральный округ

Житель Тольятти десять лет жил в канализационном колодце. Его считали пропавшим без вести и давно погибшим. Волонтерам он объяснил, что в канализации живет, потому что «там тепло зимой». «Тольятти» пишет, что странного бродягу доставили к родственникам.

Тем временем из Чебоксар в сторону Москвы вышел мужчина с огромным крестом на плечах и заодно с флагом России. По трассе он собирается дойти до столицы. «Про город Чебоксары» передает, что мужчина называет свой маршрут «крестный ход покаяние».

«Башкирский домовой» удивляется небольшой деревне Уманка, где живут всего две семьи. Недавно они так поругались, что один сосед едва не убил второго. История получилась драматичная. Соседи организовали совместный бизнес в конюшне. У одних бизнес процветал, у других — нет. Успешная семья выкупила всю конюшню и по доброте душевной предложила второй пользоваться бесплатно третью помещения, но попросила об одном: не разводить свиней. Неудачливого соседа просьба так возмутила, что он схватил нож и несколько раз ударил собеседника. Откуда такая любовь к свиньям, непонятно.

В Заречном Пензенской области уже привыкли к виду лосей, которые из лесу приходят погулять по улицам и по дворам. «Сурский край» комментирует: «Своя атмосфера в закрытом городе!»

Южный федеральный округ

В Адлере курортник застрял в уличном туалете. Он зашел туда, а дверь заклинило, и чтобы вызволить бедолагу, пришлось вызывать спасателей. «Новая фобия?» — интересуется «Краснодар и край».

«Кубанская телега» рассказала про довольно предприимчивую жительницу Краснодара, которая по-своему решила ворваться в Год семьи. Она подделала бумаги о рождении второго ребенка, подала их в Пенсионный фонд и получила детские пособия и материнский капитал. Сумма ущерба оценивается в более чем 640 тысяч рублей. За воображаемого ребенка женщине грозит до 6 лет лишения свободы.

Северо-Кавказский федеральный округ

В Ессентуках уличная продавщица угрожала муниципальным инспекторам откусить им нос. «Ставропольская телега» пишет, что комичная перепалка случилась во время рейдов по точкам несанкционированной торговли. Смешная угроза может получить вполне серьезные последствия: заявление отправлено правоохранителям.

Уральский федеральный округ

Жители Челябинска придумали, как своими силами бороться с парковкой автомобилей на тротуарах. Они залили воду в четырехлитровые бутылки, заморозили их, установили по краям тротуара, присыпали снегом и полили водой, чтобы примерзли. Получилось импровизированное, но вполне действенное заграждение. «Пока помогает — парковаться на тротуаре машины перестали», — сообщает «Страновед».

«Челябушка» пишет, что в Челябинске решили построить храм в память о подвиге медиков, погибших во время ковида. Место выбрано атмосферное — в березовой роще у больницы скорой помощи. Внутри обустроят музей и мемориал для поклонения.

Сибирский федеральный округ

В Новокузнецке появился мститель с топором. «Кемерово с огоньком» узнало, что несколько месяцев назад водитель «Киа Рио» не пропустил на пешеходном переходе местного жителя, а тот запомнил номера и нашел авто, приехал ночью на такси и порубил машину обидчика топором. Ущерб оценен в 55 тысяч рублей. Уловимому мстителю грозит два года тюрьмы.

Дальневосточный федеральный округ

А рядом с Камчаткой произошел совсем уж диковатый инцидент. Член экипажа судна зачем-то отрезал себе детородный орган. «Точка отсчета» сообщает, что мужчина перед этим, конечно, сильно напился. Экипажу пришлось причалить и передать пострадавшего медикам.

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 1 марта.