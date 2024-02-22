Херсон, 22 февраля, 2024, 14:21 — ИА Регнум. В феврале 2022 года партия «Единая Россия» инициировала масштабную гуманитарную миссию с целью помочь новым регионам РФ. С момента начала этой миссии региональные отделения ЕР отправили более 90 тысяч тонн гуманитарных грузов.

ER.ru Более 90 тысяч тонн гуманитарных грузов ЕР отправила в новые регионы России

Двухлетию миссии партия посвятила форум первичных отделений в Хабаровске. Секретарь генсовета Андрей Турчак в своем выступлении напомнил о том, что 22 февраля 2022 года первая колонна помощи прибыла в Ростовскую область, где на тот момент были размещены беженцы из ДНР и ЛНР.

Турчак напомнил, что «Единая Россия» первой пришла на помощь людям, которые были вынуждены эвакуироваться. Волонтеры организации «Молодая гвардия» работали в Мариуполе даже в разгар военных действий на территории города. Они доставляли нуждающимся лекарства, теплые вещи, продукты.

«В кратчайшие сроки «Единая Россия» развернула на территории Донецкой и Луганской Народных Республик сеть гуманитарных центров, где оказывали медицинскую помощь, помогали найти пропавших родственников, оформить все необходимые документы», — рассказал Турчак.

ER.ru Более 90 тысяч тонн гуманитарных грузов ЕР отправила в новые регионы России

В первые месяцы после начала миссии ЕР открыла 45 гуманитарных центров. По словам секретаря генсовета партии, на тот момент это были центры жизнеобеспечения. После, когда в регионы вернулась мирная жизнь, они трансформировались в центры помощи по самым различным направлениям, включая юридическое.

Помимо активистов МГЕР, адресную помощь жителям оказывали добровольцы из «Волонтерской роты». За два года добровольными помощниками в осуществлении миссии стали 3,5 тысячи человек.

ER.ru Более 90 тысяч тонн гуманитарных грузов ЕР отправила в новые регионы России

Еще более тысячи участников гуманитарной миссии — медики. «Единая Россия» создает бригады врачей, которые регулярно приезжают в новые регионы. Также партия доставила в местные больницы свыше 7 тысяч тонн лекарственных препаратов и медицинских изделий. Помимо этого, были организованы курсы тактической медицины для военных и гражданских лиц, проживающих в прифронтовых регионах.

Сейчас основные усилия ЕР направила на оказание помощи фронту. На эти цели партией уже собрана сумма более 11,5 млрд рублей, сообщает сайт er.ru.

ER.ru Более 90 тысяч тонн гуманитарных грузов ЕР отправила в новые регионы России

Андрей Турчак отметил, что, помимо оказания технической и гуманитарной помощи, важно уделять должное внимание семьям военнослужащих, оказывать им всестороннюю поддержку, а также вовлекать ветеранов СВО в активную политическую и общественную жизнь.

«Два года гуманитарной миссии — целая жизнь, которую мы прожили вместе с жителями Херсонской области, — рассказал сенатор РФ от Херсонской области, секретарь херсонского регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Кастюкевич. — Сначала это были продукты и лекарства, важно было не допустить гуманитарной катастрофы. Потом мы создали крупнейший гумцентр в Херсоне, который ежедневно принимал до 2500 человек. Там, помимо выдачи продуктов и лекарств, мы начали проводить юридические консультации, организовали медицинский пост для желающих посетить врача. А с детьми занимались волонтеры «Единой России»: рисовали, читали книги на русском языке. Кстати, книги на русском языке мы начали раздавать в мае 2022 года и делаем это до сих пор. В Херсонской области знают настоящую цену русским книгам, которых у них не было очень долго. На Украине запрещали все русское или учили ненавидеть».

ER.ru Более 90 тысяч тонн гуманитарных грузов ЕР отправила в новые регионы России

«Гуманитарная миссия партии «Единая Россия» в Херсонской области шла и идет к людям с добром, — подчеркнул Кастюкевич. — Это главный наш принцип, и именно поэтому люди нам верят. Когда мы говорили, что не уйдем и будем дальше помогать жителям во всех их вопросах и проблемах, они сначала не верили. А теперь верят. Потому что наш путь стал общим за эти два года. С марта 2022 года порядка 8 тысяч тонн различных гуманитарных грузов партия приняла и распределила в Херсонской области. Продуктовую помощь получили свыше 350 тысяч человек, в том числе жители 130 сел. Мы делаем упор на «последнюю милю», показывая, кому и что передаем. И это тоже важная составляющая нашей работы — открытость и прозрачность».

«За два года партии удалось отстроить процесс так, чтобы он работал как единый механизм в режиме «вся страна». В Херсонскую область идут грузы из Самары, Краснодара, Ростова, Москвы, Воронежа… Теперь продуктов уже меньше. Зато отправляют стройматериалы, медицинское оборудование, дроны и квадрокоптеры для бойцов — участников СВО. В гуманитарной миссии участвуют как предприятия и организации, так и частные лица, небезразличные граждане. За 2 года гуммиссия превратилась в огромное общероссийское движение, участниками которого стали жители всех без исключения регионов страны. Это сильный объединяющий фактор, который лучше многих слов характеризует душу и характер русского человека», — уверен секретарь херсонского регионального отделения партии «Единая Россия».