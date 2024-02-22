Каракас, 22 февраля, 2024, 06:37 — ИА Регнум. Гибель 15 человек при обрушении нелегальной золоторудной шахты «Булла Лока» подтвердил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Слова венесуэльского лидера приводит 21 февраля телеканал VTV.

Napoli1.com Золотая шахта

«Открылась дыра и обрушилась на глубину 30 метров и на 100 метров в длину. В поисково-спасательных работах на нелегальной шахте «Булла Лока» лично участвует губернатор Анхель Маркано. На данный момент у нас 15 погибших и 11 раненых, работают два вертолета, чтобы вывозить пострадавших», — заявил глава Венесуэлы.

Кроме того, Мадуро опроверг слова мэра Ангостура, ближайшего к месту происшествия города, Йорги Арчиньега, который заявил о гибели 30 человек и ещё 100 находящихся под завалами.

«Заявления о таком количестве погибших и заваленных людей сделал мэр муниципалитета Йорги Арчиньега в состоянии отчаяния. Он их дал, и тут же CNN опубликовал это как новость, не подтвердив информацию», — пояснил венесуэльский лидер.

Ранее ИА Регнум сообщало об обрушении шахты открытого типа «Булла Лока» в венесуэльском штате Боливар. Шахта работала нелегально, её владелец предпочитает скрываться под псевдонимом Эль Сьего. Обвалы на шахте случались неоднократно, этот стал третьим за последние шесть месяцев. Предыдущие произошли в ноябре и декабре 2023 года, их жертвами стали около десяти человек.