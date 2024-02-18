Махачкала, 18 февраля, 2024, 12:10 — ИА Регнум. В Дагестане простились с заместителем командующего 18-й армии России полковником Магомедали Магомеджановым, похороны прошли 17 февраля со всеми воинскими почестями. Он умер 14 февраля в госпитале Севастополя от полученных ранений, участвуя в специальной военной операции, сообщил в Telegram-канале глава Республики Дагестан Сергей Меликов.

Общественная палата РД Магомедали Магомеджанов

«В родном для полковника селе Хлют Рутульского района похороны прошли со всеми воинскими почестями. Он это заслужил. То, что он пользовался огромным уважением в военной среде, подтверждает и то, что его из зоны СВО в последний путь на Родину сопровождали сослуживцы, представители высшего офицерского состава, которые учились у него и продолжат его дело», — написал Сергей Меликов.

Он отметил, что полковник был мужественным, принципиальным человеком, настоящим патриотом, посвятившим жизнь служению Отечеству.

Магомедали Магомеджанов погиб при исполнении воинского долга. Для героя эта военная операция была четвёртой и, к сожалению, последней, говорится в сообщении главы республики.

Ранее он боролся с терроризмом на Северном Кавказе и в Дагестане, сделав многое, чтобы «сегодня жизнь его земляков была спокойной и мирной», а также выполнял боевые задачи в Сирии, добавил Меликов.