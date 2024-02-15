Москва, 15 февраля, 2024, 17:55 — ИА Регнум. ГК ФСК подписала двустороннее соглашение с российским оператором связи Tele2. Компании обеспечат связь на объектах девелопера.

Пресс-служба ГК ФСК ЖК «Роттердам», Москва

Tele2 оснастит телекоммуникационной инфраструктурой жилые комплексы бизнес– и премиум-класса компании. Так, связь будет даже в паркингах и лифтах зданий.

Создание телеком-инфраструктуры для обеспечения покрытия мобильной связи внутри зданий и сооружений — тренд на операторском рынке. Оборудование устанавливается на заключительном этапе строительства жилой и коммерческой недвижимости или уже после сдачи объекта в эксплуатацию.

«Мы рады нашим успехам в заключении соглашения с рядом крупных девелоперов. Связь стала неотъемлемой частью жизни людей, и совместная работа Tele2 и группы компаний ФСК открывает возможности для реализации нового уровня качества связи в домах, где проживают наши абоненты», — заявил технический директор макрорегиона «Москва» Tele2 Алексей Крушинин.

«Понимая потребности жителей наших объектов, мы стремимся создавать комфортную городскую среду для жизни и приглашаем лидеров рынка принять участие в реализации этой задачи», — добавил директор департамента развития продукта ГК ФСК Пётр Кирилловский.