Москва, 15 февраля, 2024, 18:34 — ИА Регнум. Новую трехлетнюю программу изучения и сохранения видов — биоиндикаторов арктических экосистем представят 16 февраля на международной выставке «Россия».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» На выставке «Россия» представят новую программу изучения животных Арктики

Исследования, намеченные учёными и специалистами НК «Роснефть», пройдут на севере Красноярского края. Участники экспедиций изучат карскую субпопуляцию белых медведей и дикого северного оленя, обследуют популяции краснокнижных и ценных видов рыб, составят карты экологической чувствительности берегов Енисейского залива и прилегающей акватории Карского моря. Многие из планируемых исследований будут проводиться впервые.

С 2012 компания «Роснефть» провела в Арктике 50 экспедиций в сотрудничестве с ключевыми научными институтами страны. Результаты многолетней работы по изучению природы Крайнего Севера представлены в серии экологических атласов.

Новую программу изучения Арктики на выставке представят специалисты НК «Роснефть», Министерства природных ресурсов РФ и Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова. Мероприятие состоится в пресс-центре международной выставки-форума «Россия»

Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу президента РФ Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ в Москве.