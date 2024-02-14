Москва, 14 февраля, 2024, 17:22 — ИА Регнум. Заместитель председателя Государственной думы РФ Алексей Гордеев поздравил «ФосАгро» с победой в первой национальной премии «Лидеры ответственного бизнеса». Вручение наград состоялось на Социальном форуме Российского союза промышленников и предпринимателей — ключевого события Недели российского бизнеса.

Duma.gov.ru Алексей Гордеев

«Победа в трёх номинациях и присуждение высшей награды премии — заслуженное признание успехов «ФосАгро» в реализации социальной политики компании, — отметил Алексей Гордеев в поздравительной телеграмме коллективу «ФосАгро». — На протяжении долгого времени «ФосАгро» ведёт благотворительную работу в регионах присутствия, поддерживая развитие спорта, образования, здравоохранения, социальной и духовной сферы. Во многом благодаря поддержке со стороны руководства трудовой коллектив «ФосАгро» стабильно показывает высокие производственные и экономические результаты, что делает продукцию компании широко востребованной в России и в мире. Уверен, придерживаясь выбранной стратегии корпоративной социальной ответственности, «ФосАгро» приумножит достигнутые результаты и сохранит лидирующие позиции».

Национальная премия «Лидеры ответственного бизнеса» прошла впервые. Она была учреждена Российским союзом промышленников и предпринимателей по поручению президента России Владимира Путина. Премия призвана оценить вклад компаний в общественное развитие — формирование благоприятной социальной и природной среды, устойчивое развитие территорий и укрепление страны, а также тиражировать лучшие практики в сфере ответственного бизнеса. В этом году участие в бизнес-премии приняли 44 крупные отечественные компании. Лучшей из них стала компания «ФосАгро», которая одержала победу в большинстве номинаций.

«За вклад в решение стратегических задач социальной направленности» отмечен спортивно-образовательная программа «ДРОЗД» («Детям России — образование, здоровье и духовность»). Он направлен на всестороннее развитие детей в регионах присутствия компании. В 70 секциях по 26 видам спорта, классах допобразования и творческих студиях абсолютно бесплатно занимаются более 7,6 тысяч детей. Всего же за два десятилетия школу ДРОЗДа прошли более 150 тысяч воспитанников.

Программа «Наши любимые города» победила в номинации «За вклад в устойчивое развитие территорий». Она подразумевает развитие городской среды в регионах присутствия «ФосАгро», поддержку сферы здравоохранения, ремонт образовательных учреждений и спортивных объектов.