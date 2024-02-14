Москва, 14 февраля, 2024, 16:14 — ИА Регнум. Экзамен для искусственного интеллекта может стать трендом, который и в дальнейшем будет использован для других продуктов для медицины, считают российские врачи. Подробнее о том, как может использоваться обученная нейросетевая модель рассказали врач-терапевт Дмитрий Василенко и врач-уролог Тимур Мударисов.

Пресс-служба Сбера Эксперты считают, что у GigaChat Сбера большое будущее в медицине

По мнению терапевта Дмитрия Василенко, тот факт, что GigaChat сдал экзамен — действительно большой технологический прорыв для медицины. «Это значит, что приближается тот момент, когда обученный на хороший базе данных искусственный интеллект сможет стать хорошим помощником в работе врача», — говорит врач.

Пока же, по словам доктора Василенко, нужно понимать, что медицина — это очень консервативная область, в которой безопасность является самым важным критерием оценки любого инструмента.

С другой стороны, добавляет он, ответственность за принятие решений и результат речения нельзя передать технологиям, поэтому всегда за этим процессом должен стоять живой специалист. Также в лечении большую роль играет психологическая составляющая — пациенту важна коммуникация с врачом. «Я уверен, что у нейросетевой модели большое будущее, технологии серьезно изменят медицину в течение 10–15 лет», — отмечает медик.

Врач-уролог Тимур Мударисов, говорит, что преимущество искусственного интеллекта состоит в том, что он умеет перерабатывать огромное количество данных за короткое время и особенно успешен в тех сферах, которые упорядочены и структурированы. Успех технологии можно наблюдать в четких сферах, например, расшифровка рентгеновских снимков, оценка образований кожи, сетчатки глаза и прочее. Это имеет больше вспомогательную функцию в лечении пациента.

«Врачи на протяжении 8 лет обучаются на задачах и тестах, тренируют клиническое мышление, но зачастую на практике нет какой-то системы — работа требует творческого и нестандартного подхода, то есть модель пациента и заболевания сложно подстроить под какой-то стандарт», — прокомментировал Мударисов.

На днях GigaChat Сбера сдал экзамен по направлению подготовки «Лечебное дело», который необходим для получения квалификации «врач-лечебник». Экзамен у нейросетевой модели принимала комиссия из профессоров терапии, хирургии, акушерства и гинекологии Института медицинского образования НМИЦ им. В. А. Алмазова. При этом модель не является врачом, полученные от нее рекомендации необходимо утвердить с лечащим врачом, говорят в Сбере.

В компании рассказали, что обучение алгоритма заняло полгода. Для этого специалисты использовали датасет из 42 гигабайт специализированной информации, в том числе учебно-методические материалы, рекомендованные для обучения студентов в медицинских вузах России. Нейросеть сдала экзамен на оценку 4.