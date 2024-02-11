Москва, 11 февраля, 2024, 19:24 — ИА Регнум. Группа «Россети» ввела в Астраханской области особый режим работы из-за ухудшения погодных условий в виде мокрого снега, ледяного дождя. Об этом сообщил заместитель генерального директора — главный инженер компании Евгений Ляпунов на специальном заседании штаба электросетевого комплекса.

«Россети» Группа «Россети» перешла на особый режим работы в ряде регионов

К аварийно-восстановительным работам в регионе готовы 147 бригад, 557 специалистов, 380 единиц спецтехники, 10 резервных источников электроснабжения на 1,75 МВт.

В настоящее время «Россети» восстанавливают электроснабжение в Ростовской области, где наледь на проводах толщиной до 10 см привела к многочисленным обрывам и падению более 430 опор в сети 0,4 кВ и выше.

В Волгоградской области основной причиной обесточиваний в двух районах стало повреждение непогодой двух магистральных линий электропередачи. Электроснабжение порядка половины ранее отключенных потребителей восстановлено по резервным схемам в течение дня.