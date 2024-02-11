Дальнереченск, Приморский край, 11 февраля, 2024, 15:33 — ИА Регнум. Более 20 человек отравились в кафе в приморском городе Дальнереченске. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК.

РИА Новости/Рамиль Ситдиков

«Следственные органы Дальнереченска возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. За это предусмотрено наказание по ч. 1 ст. 238 УК РФ», — уточнили в сообщении следственного управления.

По версии следствия, причиной массового отравления посетителей кафе стало несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований и оказание услуг в сфере быстрого питания, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья.

С 5 по 10 февраля в заведении общепита отравились 22 человека. В результате все они попали в инфекционное отделение Дальнереченской центральной городской больницы с кишечной инфекцией.

Следователи осмотрели место происшествия, им предстоит установить обстоятельства произошедшего.

Региональное управление Роспотребнадзора, вынесло временный запрет на работу кафе. Сейчас там продолжаются противоэпидемические мероприятия для поиска причин и условий возникновения кишечной инфекции.

Как сообщало ИА Регнум, шесть посетителей кафе в Казбековском районе Дагестана оказались в больнице из-за пищевого отравления. Трое из пострадавших — дети.

Предполагаемой причиной отравления называлось употребление некачественной пищи в заведении общественного питания.